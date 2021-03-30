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Вольфович: Сбежавшие за границу организаторы протестов используют белорусов как пушечное мясо

30.03.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вольфович: Сбежавшие за границу организаторы протестов используют белорусов как пушечное мясо

Безопасная жизнь в стране – задача номер один для силового блока. Общественно-политическую обстановку обсудили во Дворце Независимости. Отвечая на вопросы журналистов, глава Совбеза поделился: на совещании подробно обсудили работу правоохранительных органов по стабилизации ситуации и поддержанию общественного порядка, в то время как различные деструктивные силы пытались поднять протестные массы.

Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси: «Руководство этими мероприятиями осуществляли деятели, находящиеся за границей. Предатели (по-другому не назову), которые входят в BYPOL, абсолютно не думают, что произойдёт с людьми, которые выйдут здесь и будут участвовать в противозаконных мероприятиях. Они их рассматривают как пушечное мясо. Все эти негодяи у нас переписаны, в ближайшее время мы эти списки опубликуем, чтобы они знали, что мы их знаем. Люди, которые бросили свою страну, убежали и из-за границы пытаются столкнуть народ друг с другом». 

На совещании Александр Лукашенко обратил внимание, что попытки дестабилизировать обстановку внутри страны влияют на экономику, поэтому необходимо заботиться и об экономической безопасности. К тому же пандемия показала, что странам в этом вопросе рассчитывать приходится исключительно самим на себя.


ФОТО: БЕЛТА

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Безопасная жизнь в стране – задача номер один для силового блока. Общественно-политическую обстановку обсудили во Дворце Независимости. Отвечая на вопросы...
 
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