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Вольфович: Сбежавшие за границу организаторы протестов используют белорусов как пушечное мясо
Источник материала: ОНТ
Безопасная жизнь в стране – задача номер один для силового блока.
На совещании Александр Лукашенко обратил внимание, что попытки дестабилизировать обстановку внутри страны влияют на экономику, поэтому необходимо заботиться и об экономической безопасности. К тому же пандемия показала, что странам в этом вопросе рассчитывать приходится исключительно самим на себя.
ФОТО: БЕЛТА
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Безопасная жизнь в стране – задача номер один для силового блока. Общественно-политическую обстановку обсудили во Дворце Независимости. Отвечая на вопросы...
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