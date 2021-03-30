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Задержан бывший военный, который передавал данные оперативников в инициативу BYPOL
Источник материала: ОНТ
Задержан бывший военный, который до осени 2020-го служил по контракту и передавал данные оперативников в инициативу BYPOL. При задержании 24-летний уроженец Могилевщины оказал сопротивление, при себе у него был нож.
Установлено, что во время своей службы в Витебске задержанный неоднократно выезжал за рубеж на учения в составе сил спецопераций. За деструктивные взгляды и участие в протестах его уволили.
Давая показания, задержанный неоднократно подтвердил свою работу с инициативой BYPOL и в подробностях рассказал, как выполнял и получал задания. Также он пояснил, что таким образом стремился оказывать давление на милиционеров, чтобы те прекратили пресекать протесты. Добавил, что на радикальные действия с применением оружия был готов и сейчас.
Действиям задержанного уже дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело за вмешательство в деятельность сотрудников внутренних дел.
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Задержан бывший военный, который до осени 2020-го служил по контракту и передавал данные оперативников в инициативу BYPOL. При задержании 24-летний уроженец Могилевщины...
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