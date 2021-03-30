Задержан бывший военный, который передавал данные оперативников в инициативу BYPOL

Источник материала: ОНТ

Задержан бывший военный, который до осени 2020-го служил по контракту и передавал данные оперативников в инициативу BYPOL. При задержании 24-летний уроженец Могилевщины оказал сопротивление, при себе у него был нож.





Установлено, что во время своей службы в Витебске задержанный неоднократно выезжал за рубеж на учения в составе сил спецопераций. За деструктивные взгляды и участие в протестах его уволили.

Ольга Чемоданова, официальный представитель Министерства внутренних дел Беларуси: «После переезда в Минский район молодой человек связался в Telegram-канале с инициативой BYPOL, предоставил информацию об управлении сил спецопераций Вооружённых Сил Беларуси, затем получил своё первое задание – проверить достоверность данных о сотрудниках ГУБОПиК, которые прислал их бывший коллега Лупоносов».

Давая показания, задержанный неоднократно подтвердил свою работу с инициативой BYPOL и в подробностях рассказал, как выполнял и получал задания. Также он пояснил, что таким образом стремился оказывать давление на милиционеров, чтобы те прекратили пресекать протесты. Добавил, что на радикальные действия с применением оружия был готов и сейчас.

Действиям задержанного уже дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело за вмешательство в деятельность сотрудников внутренних дел.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram