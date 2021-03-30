ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В чем разница между желтыми и зелеными бананами, рассказала нутрициолог

30.03.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В чем разница между желтыми и зелеными бананами, рассказала нутрициолог

В желтых и зеленых бананах содержится разное количество сахара и витаминов, рассказала телеканалу «Звезда» нутрициолог Кристина Журавлева. 

По словам специалиста, тем, кто на диете, лучше исключить из рациона бананы из-за фруктозы. Если все же хочется съесть этот фрукт, стоит сделать это в первой половине дня.  

ФОТО: pixabay


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В желтых и зеленых бананах содержится разное количество сахара и витаминов, рассказала телеканалу «Звезда» нутрициолог Кристина Журавлева.  По словам...
 
Новости дня
Новости разные
 
Задержан бывший военный, который передавал данные оперативников в инициативу BYPOL
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by