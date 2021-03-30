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В чем разница между желтыми и зелеными бананами, рассказала нутрициолог
Источник материала: ОНТ
В желтых и зеленых бананах содержится разное количество сахара и витаминов,
По словам специалиста, тем, кто на диете, лучше исключить из рациона бананы из-за фруктозы. Если все же хочется съесть этот фрукт, стоит сделать это в первой половине дня.
ФОТО: pixabay
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В желтых и зеленых бананах содержится разное количество сахара и витаминов, рассказала телеканалу «Звезда» нутрициолог Кристина Журавлева. По словам...
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