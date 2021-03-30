В чем разница между желтыми и зелеными бананами, рассказала нутрициолог

Источник материала: ОНТ

В желтых и зеленых бананах содержится разное количество сахара и витаминов, рассказала телеканалу «Звезда» нутрициолог Кристина Журавлева.

По словам специалиста, тем, кто на диете, лучше исключить из рациона бананы из-за фруктозы. Если все же хочется съесть этот фрукт, стоит сделать это в первой половине дня.

ФОТО: pixabay





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