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Самые модные юбки сезона весна-лето 2021

30.03.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самые модные юбки сезона весна-лето 2021

Это сладкое слово – весна! С ее приходом нам снова хочется наряжаться в юбки, некоторым – даже весьма пикантной короткой длины. Благо, они сейчас на пике популярности, но обо всем по порядку.

Начнем с самых ярких трендов сезона весна-лето 2021 года, которые, пожалуй, задают настроение всему образу. Это юбки неоновых расцветок. Да-да, именно их можно носить как total look, так и в паре с нейтральным верхом.


Юбка из кожи и экокожи. Долгоиграющий тренд. Актуален любой фасон и длина, только без декора.

Юбка в клетку. Также весьма актуальный тренд, только подходить к нему нужно с осторожностью. Обращайте внимание на соразмерность, иначе есть опасность исказить свою фигуру.

Юбка в бельевом стиле. Тренд не новый, но весьма полюбившийся. Продолжаем носить как с ботинками, кроссовками и лоферами, так и ботильонами, туфлями и босоножками. Абсолютно вариативны и встраиваемы в любой гардероб.

Джинсовая юбка. Мини, миди, макси длины. Изделия из денима очень популярны, а с использованием вставок из цветовых блоков ваша юбка станет изюминкой всего образа. Только не перемудрите с обилием элементов.

Трикотажная юбка. С прошлого года с нами юбки прямого свободного кроя. В этом году добавился А-силуэт, но обтягивающий бёдра. Помним: чем тоньше трикотаж, тем совершеннее формы.

Юбка с глубоким разрезом. Подобный крой – дополнительная вертикаль, это плюс. Минус – все же нужно быть обладательницей стройных ножек.

Мини-юбка. Это просто подарок для обладательниц стройный длинных ног, особенно весной и летом. Силуэт выбираем прямой, трапецию и юбки в складку а-ля теннисные.

Многоярусная юбка. Must have этого лета. В разных стилях и принтах. Тренд новый, очень женственный.


ФОТО: Pinterest

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Это сладкое слово – весна! С ее приходом нам снова хочется наряжаться в юбки, некоторым – даже весьма пикантной короткой длины. Благо, они сейчас на пике...
 
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