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В Беларуси на 1 копейку дорожает автомобильное топливо с 30 марта
Источник материала: ОНТ
Стоимость автомобильного топлива в стране изменится с 30 марта – оно подорожает на 1 копейку,
Цена топлива АИ-92-К5-Евро составит Br1,78; АИ-95-К5-Евро – Br1,88; АИ-98-К5-Евро – Br2,10; ДТ – Br1,88.
В Беларуси с начала 2021 года цены на АЗС увеличились на 4,3%.
ФОТО: БЕЛТА
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Стоимость автомобильного топлива в стране изменится с 30 марта – оно подорожает на 1 копейку, сообщается на сайте концерна «Белнефтехим». Цена топлива АИ-92-К5-Евро...
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