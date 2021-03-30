В Беларуси на 1 копейку дорожает автомобильное топливо с 30 марта

Источник материала: ОНТ

Стоимость автомобильного топлива в стране изменится с 30 марта – оно подорожает на 1 копейку, сообщается на сайте концерна «Белнефтехим».

Цена топлива АИ-92-К5-Евро составит Br1,78; АИ-95-К5-Евро – Br1,88; АИ-98-К5-Евро – Br2,10; ДТ – Br1,88.

В Беларуси с начала 2021 года цены на АЗС увеличились на 4,3%.

ФОТО: БЕЛТА









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