Источник материала: UDF



Фото: БелаПАН (AP)

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почему власти не чувствуют победы Это мало похоже на победу.

Государственные СМИ радостно заявили, что власти одержали решительную победу, поскольку уличные митинги 25 и 27 марта не состоялись, все оппоненты потерпели поражение. Можно салютовать, бить в барабаны и соорудить триумфальную арку на въезде в Дрозды.Однако дело в том, что сами власти не верят в эту победу. Ведь если враг побежден и деморализован, войну следует считать оконченной, можно расслабиться и переводить всю жизнь страны на мирные рельсы. Однако власти делают прямо противоположное.Если противники слабы и ни на что не способны, то почему столица фактически была осаждена в День Воли, чтобы ввести в город огромное количество сил безопасности и техники?Забавно выглядит следующий сюжет. Власти громко заявили, что митингов не было. При этом появилась информация, что 25 марта милиция задержала 245 человек за участие в акции протеста, а 27 марта - еще 240 человек. Кого же тогда хватали сотрудники милиции, если не было никаких акций?В понедельник, 29 марта, Лукашенко провел специальную встречу с силовиками и призвал к продолжению борьбы с «протестунами», которых, по официальным данным, больше нет.Государственные СМИ продолжают настойчивую критику и агрессивную риторику в адрес якобы «побежденных» политических сил. Готовятся «репрессивные» законы, которые должны криминализировать любую оппозиционную деятельность.И нельзя говорить о победе на международной арене, где изоляция Беларуси углубляется. ЕС готовит четвертый пакет санкций. Ожидается, что в апреле США снимут мораторий на экономические санкции против белорусских госкомпаний. Конфликт с Международным олимпийским комитетом продолжается. Беларуси запретили участвовать в Евровидении.То есть власть остается в состоянии постоянного психологического напряжения. Ей приятно, что люди против нее.Особое впечатление на общественность произвела информация о том, что готовится закон, согласно которому правоохранителям и сотрудникам государственных СМИ может быть предоставлена ​​охрана и даже изменена внешность. Телеведущие всего мира - самые популярные люди в стране, с ними хотят делать селфи на улицах, просят автографы. А ведущие белорусских телеканалов настолько непопулярны, что боятся выходить без охраны, они изгои в своей стране.И все это мало похоже на победу. Как сказал дагестанский поэт Расул Гамзатов: «Я сижу в президиуме, но счастья нет».Эта ситуация блокирует все попытки строить какие-либо далеко идущие планы, стратегии. Когда дело касается борьбы за выживание, некогда думать о перспективах страны.