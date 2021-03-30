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Судя по созданию партии, Бабарико намерен торговаться. Мнение
Источник материала: UDF
Виктор Бабарико
2. Оформление партий из отдельных оппозиционных центров - это подтверждение тезиса о свёртывании революции и начале внутривидовой борьбы. В этом смысле Бабарико действует логично и предсказуемо, конвертируя электоральную поддержку в организованную структуру, которая сможет иметь какое-то влияние в рамках новой более децентрализованной системы власти (таковая рано или поздно будет создана). То есть он играет в долгую. И делает ставку на легальные методы работы. Это интересно для власти, и она может это «купить». Бабарико, судя по его поведению, намерен торговаться и не хочет продешевить.
3. В случае, если конституционная реформа (либо это будет в другой форме) приведёт к большему весу партийной политики, партия Бабарико может играть важную роль в оппозиционном спектре. В отличие от Тихановской, которая постепенно утрачивает влияние и поддержку (даже среди внешних доноров). В конце концов, голосуя за Тихановскую на президентских выборах, подавляющее большинство голосовало за Бабарико. Это сейчас хорошо видно по рейтингам.
4. Даст ли власть зарегистрировать партию - большой вопрос и предмет переговоров. Для Лукашенко отпустить Бабарико и признать его политический статус в качестве нового лидера оппозиции - это одновременно и утрата лица, и создание себе проблемы. Но при этом встраивание Бабарико в легальное политическое поле будет важным шагом в преодолении политического кризиса и создании легитимной базы новой политической системы. Это также будет хорошо воспринято на Западе.
5. Для достижения сделки власть должна получить гарантии, что Бабарико и его партия будут контролируемы и не «опрокинут» систему, когда нарастят свою власть и влияние. Бабарико, со своей стороны должен понимать, что он сохраняет лицо и получает возможность вести политическую работу в рамках приемлемого для себя коридора. Первый раунд переговоров не удался. Лукашенко, судя по всему, предложил неприемлемые условия. Контуры предложенного мы, вероятно, наблюдаем в деятельности Воскресенского. Но для Бабарико это слишком мало. Время у него есть - за время отсидки его капитализация не снижается, а растёт. С другой стороны и власть не бездействует - ситуация в стране стабилизирована (по крайней мере внешне), и необходимость быстрых решений (как с походом Лукашенко в СИЗО КГБ) отпала. Пришло время обдуманных взвешенных действий, которые будут закладывать основы политики на больших отрезках времени.
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Тезисно про партию Бабарико «Вместе».
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