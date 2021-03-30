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Виктор Бабарико

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Судя по созданию партии, Бабарико намерен торговаться. Мнение Тезисно про партию Бабарико «Вместе».

1. Тема партийного строительства всё дальше уводит от революционной повестки. Ведь для достижения заявленных целей протеста нужны не партии, а массовое народное движение. Партии, по своей этимологии и определению - это организации, делящие общество на основании разных признаков (идеологии и др.), что удобно и оправдано в рамках состязательных политических систем.2. Оформление партий из отдельных оппозиционных центров - это подтверждение тезиса о свёртывании революции и начале внутривидовой борьбы. В этом смысле Бабарико действует логично и предсказуемо, конвертируя электоральную поддержку в организованную структуру, которая сможет иметь какое-то влияние в рамках новой более децентрализованной системы власти (таковая рано или поздно будет создана). То есть он играет в долгую. И делает ставку на легальные методы работы. Это интересно для власти, и она может это «купить». Бабарико, судя по его поведению, намерен торговаться и не хочет продешевить.3. В случае, если конституционная реформа (либо это будет в другой форме) приведёт к большему весу партийной политики, партия Бабарико может играть важную роль в оппозиционном спектре. В отличие от Тихановской, которая постепенно утрачивает влияние и поддержку (даже среди внешних доноров). В конце концов, голосуя за Тихановскую на президентских выборах, подавляющее большинство голосовало за Бабарико. Это сейчас хорошо видно по рейтингам.4. Даст ли власть зарегистрировать партию - большой вопрос и предмет переговоров. Для Лукашенко отпустить Бабарико и признать его политический статус в качестве нового лидера оппозиции - это одновременно и утрата лица, и создание себе проблемы. Но при этом встраивание Бабарико в легальное политическое поле будет важным шагом в преодолении политического кризиса и создании легитимной базы новой политической системы. Это также будет хорошо воспринято на Западе.5. Для достижения сделки власть должна получить гарантии, что Бабарико и его партия будут контролируемы и не «опрокинут» систему, когда нарастят свою власть и влияние. Бабарико, со своей стороны должен понимать, что он сохраняет лицо и получает возможность вести политическую работу в рамках приемлемого для себя коридора. Первый раунд переговоров не удался. Лукашенко, судя по всему, предложил неприемлемые условия. Контуры предложенного мы, вероятно, наблюдаем в деятельности Воскресенского. Но для Бабарико это слишком мало. Время у него есть - за время отсидки его капитализация не снижается, а растёт. С другой стороны и власть не бездействует - ситуация в стране стабилизирована (по крайней мере внешне), и необходимость быстрых решений (как с походом Лукашенко в СИЗО КГБ) отпала. Пришло время обдуманных взвешенных действий, которые будут закладывать основы политики на больших отрезках времени.