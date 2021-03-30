ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Судя по созданию партии, Бабарико намерен торговаться. Мнение

30.03.2021 06:27 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Судя по созданию партии, Бабарико намерен торговаться. Мнение
Виктор Бабарико
1. Тема партийного строительства всё дальше уводит от революционной повестки. Ведь для достижения заявленных целей протеста нужны не партии, а массовое народное движение. Партии, по своей этимологии и определению - это организации, делящие общество на основании разных признаков (идеологии и др.), что удобно и оправдано в рамках состязательных политических систем.

2. Оформление партий из отдельных оппозиционных центров - это подтверждение тезиса о свёртывании революции и начале внутривидовой борьбы. В этом смысле Бабарико действует логично и предсказуемо, конвертируя электоральную поддержку в организованную структуру, которая сможет иметь какое-то влияние в рамках новой более децентрализованной системы власти (таковая рано или поздно будет создана). То есть он играет в долгую. И делает ставку на легальные методы работы. Это интересно для власти, и она может это «купить». Бабарико, судя по его поведению, намерен торговаться и не хочет продешевить.

3. В случае, если конституционная реформа (либо это будет в другой форме) приведёт к большему весу партийной политики, партия Бабарико может играть важную роль в оппозиционном спектре. В отличие от Тихановской, которая постепенно утрачивает влияние и поддержку (даже среди внешних доноров). В конце концов, голосуя за Тихановскую на президентских выборах, подавляющее большинство голосовало за Бабарико. Это сейчас хорошо видно по рейтингам.

4. Даст ли власть зарегистрировать партию - большой вопрос и предмет переговоров. Для Лукашенко отпустить Бабарико и признать его политический статус в качестве нового лидера оппозиции - это одновременно и утрата лица, и создание себе проблемы. Но при этом встраивание Бабарико в легальное политическое поле будет важным шагом в преодолении политического кризиса и создании легитимной базы новой политической системы. Это также будет хорошо воспринято на Западе.

5. Для достижения сделки власть должна получить гарантии, что Бабарико и его партия будут контролируемы и не «опрокинут» систему, когда нарастят свою власть и влияние. Бабарико, со своей стороны должен понимать, что он сохраняет лицо и получает возможность вести политическую работу в рамках приемлемого для себя коридора. Первый раунд переговоров не удался. Лукашенко, судя по всему, предложил неприемлемые условия. Контуры предложенного мы, вероятно, наблюдаем в деятельности Воскресенского. Но для Бабарико это слишком мало. Время у него есть - за время отсидки его капитализация не снижается, а растёт. С другой стороны и власть не бездействует - ситуация в стране стабилизирована (по крайней мере внешне), и необходимость быстрых решений (как с походом Лукашенко в СИЗО КГБ) отпала. Пришло время обдуманных взвешенных действий, которые будут закладывать основы политики на больших отрезках времени.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDFudf.name может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Минский барометр»: Политическое взаимодействие Беларуси и Украины перерастает в противостояние
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by