Источник материала: UDF



Фото: РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Мешок денег на это выброшено». Российские СМИ о голосовании за переговоры белорусской оппозиции и власти Российские СМИ не могли не обратить внимание на объявленное лидерами оппозиции голосование за переговоры и «мирный транзит власти».

И государственные, и негосударственные российские СМИ в пределах своего контента стандартно знакомят аудиторию с событиями в Беларуси, не забывая о своем интересе и своих нарративах.Краткие выводы из статьидляцитирует UDF.BY.Государственные и негосударственные российские СМИ по-разному расставили акценты, освещая вопрос голосования за проведение переговоров беларусской власти с оппозицией и возможность проведения переговоров в принципе. Государственные медиа информацию о голосовании дают на фоне и на контрасте прошедшего ранее всебеларусского народного собрания и анонсированных беларусской властью поправок в Конституцию и планируемого референдума. Аудиторию настойчиво подталкивают к выводу, что оппозиция требует и «переговаривается», а власть проводит реальные реформы. При этом стандартно присутствует намек на то, что даже с такой слабой и не активной оппозицией беларусская власть справиться самостоятельно не в силах. Неоднократно подчеркивается статус России исключительно как «наблюдателя», которого «в Беларуси нет». В информационное поле последовательно внедряется нарратив о слабой, неуверенной, не в полном объёме контролирующей ситуацию беларусской власти и еще более слабой и не организованной оппозиции, за которой тем не менее стоит «коллективный Запад». При этом российские СМИ подчеркивают наличие силового ресурса у беларусской власти, который она регулярно демонстрирует.Негосударственные СМИ больше обсуждают возможность проведения переговоров, заинтересованность в них сторон и возможные условия. Обращает на себя внимание неуверенность ресурсов, несмотря на ссылки на определенные источники, в том, что переговоры могут состояться.Как государственные так и негосударственные медиа неохотно и вскользь упоминают, что заявленное голосование не просто за начало переговоров, но и за передачу Тихановской права представлять интересы оппозиции на переговорах.