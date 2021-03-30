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«Мешок денег на это выброшено». Российские СМИ о голосовании за переговоры белорусской оппозиции и власти

30.03.2021 06:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Мешок денег на это выброшено». Российские СМИ о голосовании за переговоры белорусской оппозиции и власти
Фото: РИА Новости
И государственные, и негосударственные российские СМИ в пределах своего контента стандартно знакомят аудиторию с событиями в Беларуси, не забывая о своем интересе и своих нарративах.

Краткие выводы из статьи Ольги Харламовой для Media IQ цитирует UDF.BY.

Государственные и негосударственные российские СМИ по-разному расставили акценты, освещая вопрос голосования за проведение переговоров беларусской власти с оппозицией и возможность проведения переговоров в принципе. Государственные медиа информацию о голосовании дают на фоне и на контрасте прошедшего ранее всебеларусского народного собрания и анонсированных беларусской властью поправок в Конституцию и планируемого референдума. Аудиторию настойчиво подталкивают к выводу, что оппозиция требует и «переговаривается», а власть проводит реальные реформы. При этом стандартно присутствует намек на то, что даже с такой слабой и не активной оппозицией беларусская власть справиться самостоятельно не в силах. Неоднократно подчеркивается статус России исключительно как «наблюдателя», которого «в Беларуси нет». В информационное поле последовательно внедряется нарратив о слабой, неуверенной, не в полном объёме контролирующей ситуацию беларусской власти и еще более слабой и не организованной оппозиции, за которой тем не менее стоит «коллективный Запад». При этом российские СМИ подчеркивают наличие силового ресурса у беларусской власти, который она регулярно демонстрирует.

Негосударственные СМИ больше обсуждают возможность проведения переговоров, заинтересованность в них сторон и возможные условия. Обращает на себя внимание неуверенность ресурсов, несмотря на ссылки на определенные источники, в том, что переговоры могут состояться.

Как государственные так и негосударственные медиа неохотно и вскользь упоминают, что заявленное голосование не просто за начало переговоров, но и за передачу Тихановской права представлять интересы оппозиции на переговорах.
 
 
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Российские СМИ не могли не обратить внимание на объявленное лидерами оппозиции голосование за переговоры и «мирный транзит власти».
 
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