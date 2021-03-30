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Фото: Albert Gea / Reuters

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Раскрыт самый полезный вид масла Его назвала кандидат медицинских наук.

Врач-диетолог Инна Кононенко раскрыла самый полезный вид масла. Об этом кандидат медицинских наук заявила в беседе с «Пятым каналом».По ее словам, все жиры обычно делятся на две группы — насыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, при этом к первым относятся сливочное, топленое, кокосовое масла, ко вторым — все растительные. Специалист рассказала, что насыщенные жиры являются более стабильными, в то время как полиненасыщенные подвержены кислородному окислению, в результате которого образуются свободные радикалы, способные вызывать онкологические заболевания.Для жарки эксперт советует выбирать насыщенные жирные кислоты. Из них наиболее полезным является топленое масло, так как в нем больше витаминов и микроэлементов. Помимо этого, в нем меньше молочного белка и лактозы, которую многие люди плохо переносят.Растительные масла Кононенко рекомендует использовать только как заправку для салата. Однако она также добавила, что есть много различных полезных масел, например, масло авокадо или ореховые масла.Ранее диетолог Мария Шубина рассказала, что картофель не так вреден для фигуры, как принято считать. По ее словам, страх употреблять в пищу этот корнеплод во многом преувеличен. Например, сам картофель не калорийный, таким он становится из-за масла во время жарки и тушения.