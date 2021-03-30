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Белорусские власти планируют опубликовать списки «предателей»

30.03.2021 06:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусские власти планируют опубликовать списки «предателей»
Фото: Globallookpress.com
Белорусские власти пообещали опубликовать списки людей, которые из-за рубежа якобы руководят протестами, передает lenta.ru со ссылкой на БЕЛТА.

Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что деструктивные силы попытались дестабилизировать обстановку в стране и поднять «протестную массу». Всем этим, по его словам, руководили люди из иностранных государств.

«Так называемые лидеры, которые "переживают" за то, что творится на территории страны. Предатели (по-другому не назову), которые входят в BYPOL», — сказал Вольфович.

Он добавил, что эти люди не думают, что будет с протестующими, а используют их как «пушечное мясо».

«Все эти негодяи у нас переписаны, и, скорее всего, в ближайшее время мы эти списки опубликуем, чтобы они знали, что мы их знаем, — заверил секретарь Совбеза. — Это люди, которые бросили свою страну, убежали и из-за границы пытаются столкнуть людей друг с другом».

Ранее Александр Лукашенко заявил о «переформатировании протеста» в стране.
 
 
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Которые из-за рубежа якобы руководят протестами.
 
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