Источник материала: UDF



Фото: Globallookpress.com

«Так называемые лидеры, которые "переживают" за то, что творится на территории страны. Предатели (по-другому не назову), которые входят в BYPOL», — сказал Вольфович.



«Все эти негодяи у нас переписаны, и, скорее всего, в ближайшее время мы эти списки опубликуем, чтобы они знали, что мы их знаем, — заверил секретарь Совбеза. — Это люди, которые бросили свою страну, убежали и из-за границы пытаются столкнуть людей друг с другом».



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские власти планируют опубликовать списки «предателей» Которые из-за рубежа якобы руководят протестами.

Белорусские власти пообещали опубликовать списки людей, которые из-за рубежа якобы руководят протестами, передаетсо ссылкой на БЕЛТА.Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что деструктивные силы попытались дестабилизировать обстановку в стране и поднять «протестную массу». Всем этим, по его словам, руководили люди из иностранных государств.Он добавил, что эти люди не думают, что будет с протестующими, а используют их как «пушечное мясо».Ранее Александр Лукашенко заявил о «переформатировании протеста» в стране.