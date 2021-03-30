Источник материала: UDF





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ведущая Первого канала упала в прямом эфире ток-шоу И сломала руку.

Ведущая Первого канала Екатерина Стриженова упала в прямом эфире ток-шоу «Время покажет». Выпуск опубликован на сайте телеканала.В программе ведущие и приглашенные эксперты обсуждали массовый голод 1932—1933 годов, охвативший территорию Украинской ССР. Они говорили о том, как киевские власти трактуют эти события, когда Стриженова взяла слово.«Вы нам предложили покаяться, разделить эти понятия и [то,] что от голода страдали только на Украине. Такая политика. За что еще мы должны покаяться — после рекламы», — сказала Стриженова. В студии заиграла фоновая музыка, ведущая начала двигаться назад и упала с подиума. Затем в эфире началась реклама.После рекламы Стриженова не вышла в студию.Ведущая программы «Время покажет» на Первом канале Екатерина Стриженова, упавшая в прямом эфире, сломала руку. Ее диагноз стал известен StarHit. По данным издания, после падения Стриженова отправилась в больницу, где ей диагностировали перелом. Врачи наложили на сломанную руку гипс. Когда телеведущая сможет вернуться к работе, неизвестно.Информацию о госпитализации Стриженовой подтвердил ее соведущий Руслан Осташко. «Работа ведущего может быть опасна не только горячими спорами экспертов в студии», — написал он в Instagram и пожелал коллеге скорейшего выздоровления. «Ей оказывается медицинская помощь. Катя, держись, мы с тобой!» — добавил Осташко.Голодомор — массовый голод в Советском Союзе в начале тридцатых годов, жертвами которого, по официальным данным, стали около восьми миллионов человек. Киев считает его геноцидом украинцев. В Министерстве иностранных дел России заявляли, что попытки представить голод в Советском Союзе как истребление отдельных групп населения направлены на разжигание антироссийских настроений.Ранее российские СМИ высмеивали 78-летнего президента США Джо Байдена, который несколько раз споткнулся, взбираясь по трапу в свой самолет.