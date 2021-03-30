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Апрель кардинально изменит жизнь этих знаков Зодиака: избранных лишь трое!
Источник материала: UDF
Фото: freepik.com
Об этом
Овен
Овна ждут позитивные перемены в личной жизни. При этом звезды гороскопа рекомендуют представителям знака Зодиака быть настойчивее и завязать с самокритикой. В этом случае вам удастся получить достойную награду за свои усилия.
Лев
Львы в апреле окажутся в центре внимания на работе. Они смогут существенно расширить сферу влияния и подняться по карьерной лестнице. Велик шанс найти новую престижную работу.
Стрелец
Астрологи считают, что Стрельцам стоит приготовиться сделать шаг в новую жизнь. Все их задумки и планы обречены на успех, представителям этого знака зодиака хватит энергии, чтобы воплотить задуманное в жизнь.
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Овна ждут позитивные перемены в личной жизни.
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