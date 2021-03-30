Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лебедько: «Путин не может спокойно воспринимать последствия дружбы с Лукашенко» Ведущие страны заявили о поддержке инициативы Светланы Тихановской о переговорах.

— На сегодняшний день ведущие страны и международные организации заявили о поддержке инициативы Светланы Тихановской о переговорах. Но, на мой взгляд, есть одно слабое место. Если мы говорим о полномасштабном диалоге как транзите власти для Лукашенко, здесь надо находить место для Российской Федерации, — подчеркнулв эфире. — И тут большой вопрос, насколько европейцы и США смогут предложить привлекательные стратегии для Кремля и Владимира Путина.Большие надежды в решении белорусского вопроса политик возлагает на администрацию президента США Байдена через рычаги влияния на РФ. В то же время, по мнению Лебедько, Путин и сам заинтересован в транзите власти в Беларуси не меньше, чем остальные. Однако у России есть свои планы на Беларусь.— Я думаю, что Кремль хотел бы, чтобы Лукашенко тихонько ушел, и на его место пришел не токсичный, пророссийски настроенный политик, — полагает директор центра «Европейский диалог».Он отметил, что смена российского посла в Беларуси и госсекретаря Союзного государства также связаны с готовящимся транзитом Лукашенко.— Мне кажется, что Кремль все-таки хочет, чтобы Лукашенко провел конституционную реформу по российским лекалам, чтобы перераспределил властные полномочия и, возможно, превратился во второго Назарбаева.При этом они хотели бы завести здесь несколько своих политических структур и через них попытаться удерживать ситуацию в Беларуси под своим контролем. Это их планы, — считает политик.Основным препятствием для осуществления этих планов он называет изменение отношений к Путину и России в белорусском обществе.— Путин не может спокойно воспринимать последствия дружбы с Лукашенко. Это означает рост антироссийских настроений. …И эта проблема самая большая на сегодняшний день для Путина и для российской политической элиты, — отметил Лебедько.Он назвал условия, при которых российский ставленник может победить на следующих выборах в Беларуси.— Принуждение Лукашенко к переговорам и свободные честные выборы — вот задача сторонников Тихановской. Они уверены, что при условии честных выборов они не проиграют ставленнику Москвы.Победить может только человек с очень широкой реальной поддержкой внутри Беларуси. Допустит ли режим Лукашенко и Москва честные выборы, зависит от переговорного процесса. У самого Лукашенко нет вообще никаких шансов выиграть эти выборы. А России надо очень быстро вкладываться в какого-то человека, у которого есть позитивная кредитная история.Он должен быть участником последних событий, причем на стороне людей, и с таким человеком, думаю, у России могут быть проблемы. За короткое время найти такого достаточно сложно, если только мы не все знаем, и у Кремля есть или были какие-то договоренности с участниками последней президентской компании.Тем не менее, у нас есть «тяжеловесы», у которых в случае участия в выборах очень высокие шансы на победу, — сказал Лебедько.