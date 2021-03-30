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Коллаж: РБК-Украина

Главные приметы этого дня

Что нельзя делать в этот день

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 30 марта - день Алексея: что можно и нельзя делать в этот праздник Если Вы проснулись с ранними петухами - год будет продуктивным.

Все приметы и запреты этого дня - читайте в нашем материале ниже.Поскольку рожден был в семье бедной, приходилось с детства терпеть лишения и быть трудолюбивым.В молодости у Петра Ивановича было видение Духа Господнего в виде парящего в небе белоснежного голубя: С этого видения жажда чего-то лучшего запала в душу его, все земное ему опротивело, и тяжело было ему между людьми.Обучение его проходило в Тульской духовной семинарии, которую он так и не закончил, поскольку отправился в Киево-Печерскую лавру. Стал начальником просфорни и нес это послушание более 12 лет.Со временем Петр решил выучить Псалтирь наизусть и был пострижен в монахи в 1824 году. Он читал молитвы три раза в день, совершал пение и триста раз в день произносил песню "Богородице, Дево, радуйся". Умер святой 25 марта 1855 года.Считалось, что с этого дня зима окончательно уходит, а приходит весна, солнце, тепло и надежда на лучшее будущее. Поэтому в этот день принято праздновать.В течение дня люди пытаются закончить всю начатую работу. Новые дела лучше не начинать, так как они не будут успешными. А вот составить планы на будущее можно и даже нужно.Сегодня можно помолиться Алексею, чтобы он благословил, принес удачу и успех, помог в жизни, работе и семье.Теплая и солнечная погода предвещает хороший урожай.Какая сегодня погода, такая же будет и на Пасху.Если пчелы в этот день сделают облет, то будет хороший медосбор.Если Вы проснулись с ранними петухами - год будет продуктивным.Ручьи текут по дорогам - лето будет мокрым.нельзя срубать березу;нельзя начинать новые дела;нельзя ссориться с родными;нельзя пребывать в плохом настроении;нельзя работать после заката.В этот день на столе обязательно должен быть один из трех напитков: узвар, сбитень или березовый сок. Кто такой напиток выпьет, тот богат весь году будет.Также богатство приносит мед, именно ему покровительствует Теплый Алексей.В этот день именины празднует Алексей.