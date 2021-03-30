ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 322 человек

30.03.2021 07:37 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 20 человек, таким образом число политзаключенных в стране выросло до 322 человек.

В связи с уголовным преследованием за участие в акциях протеста правозащитники признали политзаключенными и требуют немедленно освободить из-под стражи Максима Елканова, Родиона Медушевского, Виктора Тавгеня, Игоря Лаптановича, Никиту Дранца, Павла Шпетного, Даниила Чуля, Александра Козлянко, Андрея Марача, Алексея Головко, Ивана Совпеля, Андрея Хвесковца, Александра Шандыбу, Сергея Шеломицкого, Александра Шеломицкого, Льва Телипко, Якова Шафаренко, Даниила Бондарука, Павла Мазько, Илью Пирожкова.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 20 человек, таким образом число политзаключенных в стране выросло до 322 человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лебедько: «Путин не может спокойно воспринимать последствия дружбы с Лукашенко»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by