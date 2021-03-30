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Немецкий ZOiS опубликовал новую социологию белорусских протестов

30.03.2021 07:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более половины респондентов, проголосовавших на президентских выборах в Беларуси в августе 2020 года за Светлану Тихановскую, голосовали просто против власти.

Немецкий ZOiS опубликовал новую социологию белорусских протестов
Фото ТАСС, использованное для иллюстрации ZOiS
Об этом свидетельствует исследование «Беларусь на распутье: отношение к социальным и политическим изменениям», проведенное берлинским Центром восточноевропейских и международных исследований (ZOiS).

Опрос проводился в режиме онлайн с 16 по 29 декабря 2020 года. На анкету ответили немногим более 2000 белорусов в возрасте от 16 до 64 лет, проживающих в городах с населением более 20 000 человек. Респонденты были выбраны на основе квот по возрасту, полу и месту жительства, чтобы получить репрезентативную выборку по этим социально-демографическим характеристикам. 

Политолог, директор института «Политическая сфера» Андрей Казакевич на своей странице в FB  отметил, что большинство результатов опроса соотносятся с другими исследованиями последнего времени. Но есть в нем и новые моменты.

Андрей Казакевич привел пять, на его взгляд, наиболее интересных деталей исследовния:

1.Голосование за С. Тихановкую имело протестный характер – около 55% голосовали просто против власти. Это предсказуемо и понятно. Но при этом среди голосовавших за А. Лукашенко около 50% делали это только потому, что «не было другой альтернативы» и только 30% из-за совпадения взглядов. Если правда (анкет немного, чтобы сделать надежные выводы), то в среде электората А. Лукашенко наблюдается эрозия. Возможно это и объясняет сложности мобилизации сторонников и малочисленность провластных митингов. Похожие процессы, кстати, зафиксировало и одно неопубликованное российское исследование.

2. Точкой политической мобилизации стали сами выборы и события перед ними. Вовлечение в протестное движение людей после августа минимальное (не более 10% от участников).

3.Среди опрошенных в протесте принимали участие 14% (еще 6% отказались отвечать). Это значит около 700 тыс. Что, конечно, очень много. Цифра приблизительно совпадает со многими другими исследованиями. Насилием силовиков были затронуты сами или через семью или знакомых до 20%. То есть для приблизительно миллиона события стали не только политическим, но и личным делом.

4.Основная причина неучастия в протесте или отказа от его участия – репрессии и давление властей. С одной стороны, давление силовиков оказалось эффективным. Но с другой, до политической победы властям далеко. Иначе основными причинами бы ли бы «потеря цели», «разочарование в лидерах» и т.д. Про переубеждение в протестной среде вообще говорить не приходится.

5.Было много дискуссий о росте социального доверия и горизонтальных связей в беларусском обществе. Результаты исследования это не подтверждают. Для 51,4% уровень социального доверия не изменился, для 27,7% даже уменьшился.
 
 
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Более половины респондентов, проголосовавших на президентских выборах в Беларуси в августе 2020 года за Светлану Тихановскую, голосовали просто против власти.
 
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