ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В центре Минска, где были бутики и галерея, закрылся «Остров чистоты». Узнали, в чем причина

30.03.2021 07:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В январе этого года на первом этаже полукруглого дома на площади Победы с надписью «Подвиг народа» открылся магазин бытовой химии «Остров чистоты». Не проработав и трех месяцев, он закрылся. Ранее в этом месте работала частная галерея, до этого — бутик «Том Тейлор». Узнали, в чем причина закрытия дискаунтера в таком лакомом месте столицы.


Магазин «Остров чистоты» открылся на Независимости, 37 в начале января 2021 года. Но недавно вывеска и полки с витринами исчезли. Дискаунтер закрыт.

В «Острове чистоты» нам рассказали, что компания закрыла магазин по своей инициативе, причина — в плохой посещаемости. Нам пояснили: люди в этом месте гуляют, их достаточно, но они проходят мимо дискаунтера.

— Видимо, площадь Победы — это не то место, откуда люди будут нести стиральный порошок. Попробовали, но не угадали, — рассказали в «Острове чистоты».


Магазин в январе

Магазин в марте

Напомним, в советское время на первом этаже полукруглого дома на площади Победы с надписью «Подвиг народа» был магазин «Продуктовый». Вывески менялись то на «Гастроном», то на «Беловежский», но назначение оставалось прежним.

В 2000-х годах продуктовый все же исчез. Помещение досталось в аренду компании «Трайпл», которая открыла там бутик «Том Тейлор». Он проработал до 2015 года.

Позже пустующие площади арендовало ООО «Узвысь». В итоге объект разделили на два крыла: в одном открылся магазин Pal Zileri, который работает и до сих пор, для второго долго не могли найти арендатора. Летом 2018 года здесь открыли выставочный зал Libra. Там проходили выставки с литографиями Сальвадора Дали, Рене Магритта, выставлялись работы Бэнкси и других художников. Галерея проработала здесь два года и переехала в Национальный центр современных искусств на Независимости, 47.

Объект находится в коммунальной собственности ЖРЭО Центрального района, получить оперативный комментарий у них не удалось.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В январе на первом этаже полукруглого дома на площади Победы с надписью «Подвиг народа» открылся магазин бытовой химии «Остров чистоты», не проработав и трех...
 
Новости дня
Новости разные
 
Число политзаключенных в Беларуси выросло до 322 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by