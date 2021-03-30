В центре Минска, где были бутики и галерея, закрылся «Остров чистоты». Узнали, в чем причина

Источник материала: Tut.by

В январе этого года на первом этаже полукруглого дома на площади Победы с надписью «Подвиг народа» открылся магазин бытовой химии «Остров чистоты». Не проработав и трех месяцев, он закрылся. Ранее в этом месте работала частная галерея, до этого — бутик «Том Тейлор». Узнали, в чем причина закрытия дискаунтера в таком лакомом месте столицы.





Магазин «Остров чистоты» открылся на Независимости, 37 в начале января 2021 года. Но недавно вывеска и полки с витринами исчезли. Дискаунтер закрыт.

В «Острове чистоты» нам рассказали, что компания закрыла магазин по своей инициативе, причина — в плохой посещаемости. Нам пояснили: люди в этом месте гуляют, их достаточно, но они проходят мимо дискаунтера.

— Видимо, площадь Победы — это не то место, откуда люди будут нести стиральный порошок. Попробовали, но не угадали, — рассказали в «Острове чистоты».



Магазин в январе



Магазин в марте

Напомним, в советское время на первом этаже полукруглого дома на площади Победы с надписью «Подвиг народа» был магазин «Продуктовый». Вывески менялись то на «Гастроном», то на «Беловежский», но назначение оставалось прежним.

В 2000-х годах продуктовый все же исчез. Помещение досталось в аренду компании «Трайпл», которая открыла там бутик «Том Тейлор». Он проработал до 2015 года.

Позже пустующие площади арендовало ООО «Узвысь». В итоге объект разделили на два крыла: в одном открылся магазин Pal Zileri, который работает и до сих пор, для второго долго не могли найти арендатора. Летом 2018 года здесь открыли выставочный зал Libra. Там проходили выставки с литографиями Сальвадора Дали, Рене Магритта, выставлялись работы Бэнкси и других художников. Галерея проработала здесь два года и переехала в Национальный центр современных искусств на Независимости, 47.

Объект находится в коммунальной собственности ЖРЭО Центрального района, получить оперативный комментарий у них не удалось.