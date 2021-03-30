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«В Беларуси ввели "гибридное военное положение", когда власти продолжают терроризировать людей, чтобы предотвратить массовые акции»

30.03.2021 07:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Руководитель лишенного властями регистрации правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий рассказал, что, несмотря на репрессии, у членов организации «мотивированность по-прежнему очень высока».

«В Беларуси ввели "гибридное военное положение", когда власти продолжают терроризировать людей, чтобы предотвратить массовые акции»

В настоящее время правозащитники ведут мониторинг ситуации, собирают и распространяют информацию о нарушениях прав человека в республике. А также аккумулируют данные о преступлениях против человечности за предыдущие месяцы, когда людей задерживали во время уличных акций, избивали, содержали в нечеловеческих условиях.

Говоря о последних событиях, Беляцкий упомянул в беседе с «ГА» о попытках организации массовых акций в День Воли 25 марта и в субботу, 27 марта, но эти попытки были пресечены действующими властями практически на корню, в результате чего количество задержанных пополнилось примерно на 500 человек.

«Причем, многих задерживали превентивно: дома, с обысками, с изъятием компьютерной техники и прочими сопутствующими ужасами, когда вещи выворачиваются, жена плачет, дети в шоке. И для нас это, практически, обыденная ситуация, которая происходит каждый день. Так что у нас в стране, можно сказать, введено "гибридное военное положение", когда власти продолжают терроризировать людей, чтобы предотвратить массовые акции», — подчеркнул правозащитник.

Он напомнил, что 25 и 27 марта на улицы городов выходили тысячи человек, они не собирались вместе, шли без опознавательных знаков, но Минск был практически оккупирован внутренними войсками, милицией, сотрудниками ГАИ и прочими силовиками.

«Но в то же время видно, что люди не согласны мириться с этой ситуацией террора и игнорирования их прав, и они будут продолжать выражать недовольство. Потому что нельзя вернуть любовь народа к этой власти, которая представляет из себя хунту и держится на штыках, но не пользуется поддержкой со стороны общества», — резюмировал руководитель «Весны».

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Теги: Минск
 
 
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Руководитель лишенного властями регистрации правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий рассказал, что, несмотря на репрессии, у членов организации...
 
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