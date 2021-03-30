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США намерены оживить партнерство с Украиной

30.03.2021 08:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Администрация 46-го президента США Джо Байдена намерена оживить стратегическое партнерство с Украиной.

Об этом советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан сообщил главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку в ходе телефонного разговора в понедельник, 29 марта.

Соединенные Штаты увязали свою позицию с поддержкой плана украинского президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и проведению реформ. Вашингтон заверил Киев в непоколебимой поддержке суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины, передает DW.

Кроме того, Ермак и Салливан обсудили ситуацию на линии разграничения в Донбассе. По словам главы Офиса украинского президента, количество нарушений режима прекращения огня за последние недели выросло. Ермак указал, что США "могли бы играть более активную роль" в продвижении мирных переговоров о прекращении конфликта в Донбассе, говорится в сообщении на сайте украинского президента.

 
 
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Администрация 46-го президента США Джо Байдена намерена оживить стратегическое партнерство с Украиной.
 
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