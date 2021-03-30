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БАЖ: Журналист Павел Можейко освобожден из Гродненского ИВС

30.03.2021 08:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Журналист и руководитель частного учреждения «Центр городской жизни» Павел Можейко освобожден из Гродненского ИВС.

Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов, Можейко освобожден с формулировкой «исчезли основания для задержания», однако следователи сказали, что его могут вызвать в любой момент/

Можейко был задержан 26 марта после допроса в Следственном комитете на основании возбужденного прокуратурой Гродно уголовного дела по ч. 3 ст. 130 УК (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) в отношении Можейко и художника Алеся Пушкина.

«19 марта на выставке картин, организованной указанными гражданами, демонстрировался выполненный Пушкиным потрет Евгения Жихаря с автоматом на плече. Согласно материалам дела Жихарь был заброшен нацистами в Полоцкую область. С 1946 года он возглавил отряд из бывших полицаев и других предателей, которые в течение 9 лет в Поставском районе совершали убийства милиционеров, партийных и государственных должностных лиц, поджоги административных зданий и диверсии на железной дороге», — сообщила Генпрокуратура РБ.

Алесь Пушкин на момент возбуждения уголовного дела находился на выставке в Киеве, вечером 26 марта он вернулся в Беларусь, прошел пограничный контроль в минском аэропорту и вернулся домой в деревню Бобр Крупского района, где должен находиться в изоляции 10 дней. Ночью в его доме и мастерской был проведен обыск, передает БелаПАН. В мастерской испортили картины, разбили стекла. Конфисковали телефоны и технику всех членов семьи, включая несовершеннолетних детей.

 
Теги: Гродно
 
 
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Журналист и руководитель частного учреждения «Центр городской жизни» Павел Можейко освобожден из Гродненского ИВС.
 
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