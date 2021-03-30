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Лукашенко поручил наградить милиционеров, которые помогли предотвратить теракт

30.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Милиционеров, которые предотвратили теракт в Беларуси, представят к наградам. Такое поручение дал Александр Лукашенко во время совещания с силовиками. На минувшей неделе в Беларуси обезвредили два самодельных взрывных устройства. Подозреваемого в их изготовлении задержали. Мужчина признался, что планировал подрывы в одном из дворов столицы и рядом с воинской частью в Минской области.

«Ребята молодцы: раскрыли очередное преступление террористической направленности. Надо всех ребят, которые участвовали в этой операции, представить к государственным наградам. Они это заслужили, защитили огромное количество людей, которые могли пострадать. Нам это хороший урок: и для людей, которые занимаются внутренней безопасностью, и для людей, которые обеспечивают оборону нашей страны», – заявил президент.



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На минувшей неделе в Беларуси обезвредили два самодельных взрывных устройства.
 
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