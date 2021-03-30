Семь обманчиво простых математических задач, которые пока никто не смог решить

Источник материала: Tut.by

Несколько лет назад мы рассказывали про шесть задач, за решение которых заплатят миллион долларов. Однако помимо ужасающе сложных (для простого человека) задач есть и обманчиво простые, которые тем не менее, все еще остаются нерешенными. Ниже рассказываем про семь таких.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Green Chameleon / Unsplash

Гипотеза Коллатца

Гипотезу Коллатца еще называют «3n+1 дилеммой» или «сиракузской проблемой». Она получила широкую известность благодаря простоте своей формулировки.

Итак, выберите любое число. Если оно четное, то разделите на 2. Если нечетное, то умножьте на 3 и прибавьте 1. Продолжайте повторять над полученным числом те же самые действия. В итоге, какое бы начальное число (n) вы ни взяли, рано или поздно вы получите единицу.

Звучит довольно просто. Но проблема в том, что, хотя согласно доказательствам специалистов, это действительно для миллионов чисел, математики так и не нашли ни одного числа, которое не соответствовало бы этому правилу. Возможно, существует какое-то действительно большое число, стремящееся к бесконечности, или, может быть, число, которое застревает в цикле и никогда не достигает 1 — но никто не смог доказать это наверняка.

Числа-близнецы

Числа-близнецы (парные простые числа) — это пары простых чисел, отличающихся на 2. А простыми называются числа, которые делятся только на единицу и на себя (для удобства 1 в множество простых не включается).

Мы знаем, что множество простых чисел бесконечно, и математики постоянно пытаются найти следующее наибольшее известное простое число. Но конечно ли множество чисел-близнецов? По мере того как «наибольшее известное простое число» становится все больше и больше, эти числа-близнецы найти все труднее, но предполагается, что подобных пар бесконечно много. Проблема в том, что это пока не доказано.

Проблема Гольдбаха

Проблема Гольдбаха — утверждение о том, что любое четное число, начиная с 4, можно представить в виде суммы двух простых чисел.

Кажется очевидным, что в конце концов ответ будет положительным, ведь 3 + 1 = 4, а 5 + 1 = 6 и так далее. Но опять же никто не смог доказать, что так будет всегда, несмотря на годы попыток.

По мере того как мы продолжаем вычислять все большие и большие числа, мы можем в конечном итоге найти то, которое не является суммой двух простых чисел. Или же вообще такое, которое бросит вызов всем общепринятым правилам и логике.

Эта загадка является известной открытой математической проблемой. Вместе с гипотезой Римана она включена под номером 8 в список проблем Гильберта (1900) и является одной из немногих проблем Гильберта, до сих пор остающихся нерешенными по состоянию на 2021 год.

Задача о перемещении дивана

Это очень житейская задача. Условия такие: в двумерном пространстве нужно определить жесткое тело наибольшей площади А, которое может быть перемещено в Г-образном «коридоре», где «тоннели» сходятся под прямым углом. Причем полученное значение А принято называть «константой дивана».

Фото: wikimedia.org

Если сказать проще, то математики хотят знать: какой самый большой диван вы могли бы разместить под углом 90 градусов, независимо от его формы и без изгиба (но только в двумерном пространстве)? На данный момент считается, что «константа дивана» должна быть между 2,2195 и 2,8284. И июне 2017-го математики улучшили оценку сверху для константы дивана до 2,37.

Но этот вопрос не был разрешен до конца, так что, возможно, вы еще можете внести свой вклад в решение данной задачки.

Задача со счастливым концом



Фото: wikimedia.org

«Задача со счастливым концом» — это утверждение о том, что любое множество из пяти точек на плоскости в общем положении имеет подмножество из четырех точек, которые являются вершинами выпуклого четырехугольника.

Если по-простому, если вы нарисуете на бумаге пять точек в случайных местах (не выстроенных в одну линию), то вы сможете соединить четыре из них и создать выпуклый четырехугольник, где все углы меньше 180 градусов.

Мы знаем, что для построения похожим путем пятиугольника вам потребуется девять точек. Для шестиугольника — 17 точек. Но дальше все становится непонятным. Неизвестно, сколько точек потребуется для создания семиугольника или любых более сложных фигур.

Что еще более важно, должна быть формула, сообщающая нам, сколько точек нужно для создания любой формы. Математики уже выдвинули несколько предположений, как это можно решить, но окончательный ответ еще не найден.

Гипотеза Тёплица



Фото: wikimedia.org

Гипотеза Тёплица, также известная как гипотеза о вписанном квадрате, — нерешенная проблема геометрии. Идея следующая: на всякой простой замкнутой плоской жордановой кривой можно отыскать четыре точки, лежащие в вершинах квадрата.

Вы можете проверить это сами: нарисуйте произвольную замкнутую петлю, которая не перекрещивается. Согласно гипотезе вписанного квадрата, вы сможете нарисовать внутри этой петли квадрат, все четыре угла которого касаются линий, как на изображении выше. Звучит просто, но с математической точки зрения существует множество возможных форм петель — и в настоящее время невозможно сказать, будет ли квадрат касаться линий во все случаях.

Эта задача уже была решена для ряда других форм, таких как треугольники и прямоугольники, но вот квадраты по прежнему остаются загадкой.

Плитки Вана

Плитки Вана (или домино Вана) — задача, впервые предложенная в 1961 году математиком, логиком и философом Хао Ваном. Она несколько отличается от перечисленных выше, но все равно заслуживает внимания.

Посмотрите на эти квадратные плитки, раскрашенные с каждой стороны.



Фото: wikimedia.org

Вначале определяется набор таких плиток, затем их копии прикладываются друг к другу так, чтобы цвета сторон согласовывались, но без вращения или симметрического отражения плиток.

Главный вопрос — могут ли эти плитки замостить плоскость или нет, то есть может ли плоскость быть заполнена таким способом. Следующий вопрос, может ли она быть заполнена в виде периодического узора.



Фото: wikimedia.org

Решить, обладает ли данный набор этих плиток таким свойством, является невычислимой проблемой. И не потому, что у задачи нет ответа — он есть. Но никакой вычислительный механизм, независимо от того, сколько времени у него имеется, насколько он быстр или какая у него мощность, не может ответить на этот вопрос в целом.