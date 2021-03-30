Венедиктов поспешил? Пойдет ли «капризный» Лукашенко на переговоры с «беглыми»

Инициатива Светланы Тихановской по вопросу переговоров с властями по выходу Беларуси из кризиса при международном посредничестве вызвала значительный резонанс.





В поддержку высказались представители структур Евросоюза и официальные лица США.

Американский посол в Беларуси Джули Фишер призвала Минск освободить политзаключенных и сесть за стол переговоров . А 22 марта главе белорусского внешнеполитического ведомства Владимиру Макею позвонил советник государственного секретаря США Дерек Шолле.

По сообщению пресс-службы Госдепартамента, он также заявил, что Вашингтон решительно поддерживает предложение о начале подлинного диалога между белорусской властью и политической оппозицией с целью проведения свободных и справедливых выборов под международным наблюдением в этом году.

Попытки диалога уже были

Стоит напомнить, что в прежние времена попытки организовать некий внутриполитический диалог в Беларуси уже были. Дальше всего на этом пути продвинулась в конце 1990-х Консультативно-наблюдательная группа (КНГ) ОБСЕ в Беларуси.

Она вырабатывала концепцию прямых переговоров между властями и их оппонентами с привлечением общественных организаций в качестве консультантов. Предполагалось, что переговоры приведут к демократическому проведению парламентской кампании осенью 2000 года.

В ноябре 1999 года соответствующий пункт был даже включен в итоговый документ Стамбульского саммита ОБСЕ. В документе, в частности, говорилось: «Мы подчеркиваем, что только реальный политический диалог в Беларуси может открыть путь к свободным и демократическим выборам, способным содействовать развитию основ подлинной демократии».

В результате достигнутого соглашения каждая из сторон сформировала свою экспертную группу, эти группы согласовали предварительные условия проведения кампании. В первую очередь речь шла о равенстве доступа к электронным медиа и отказе от насилия.

Однако за несколько месяцев до выборов Александр Лукашенко внезапно напрочь отверг все эти наработки, и внутриполитическая ситуация осталась в прежнем состоянии.

В игру вступает Венедиктов

Теперь же политизированную публику заинтриговал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, который любит подчеркивать свои контакты с Кремлем.

Сославшись на телефонный разговор Шолле и Макея, главред «Эха Москвы» сделал в своем телеграм-канале сенсационное заявление: переговорный процесс между Лукашенко и оппозицией начнется не позднее 1 мая при посредничестве Фишер, экс-главы Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу, ОБСЕ под председательством Швеции и МИД Германии.

Как утверждает Венедиктов, всех политических заключенных потребуют немедленно освободить и реабилитировать. Страны ЕС возьмут на себя обязательство оказать Беларуси макроэкономическую поддержку в течение переходного периода, в том числе и после проведения свободных выборов, а также содействие независимым СМИ, правозащитникам, промышленным предприятиям и малому бизнесу.

Позднее Венедиктов добавил в эфире радиостанции, что процесс сдвинуло именно голосование на платформе «Голос», так как оно произвело большое впечатление «на окружение Лукашенко и на него, и на западных партнеров».

Правда, при этом опытный медийный деятель подстраховался: «Может всё сорвется, потому что люди все на нервах... [Лукашенко] капризный. Западники очень привержены протоколу. И оппозиция выдвигает некоторые предварительные требования для начала переговоров».

Слишком хорошо, чтобы быть правдой

Как и следовало ожидать, большинство экспертов отнеслось к этим заявлениям скептически.

Прежде всего следует отметить, что проголосовавших в поддержку идеи Тихановской оказалось не так много, как, судя по всему, рассчитывали организаторы. На момент, когда готовился этот материал, на «Голосе» высказалось за переговоры около 761 тысячи человек, при том что в Беларуси более 6,8 млн избирателей.

И даже если бы инициативу поддержали дружнее, белорусское руководство едва ли поверило бы в такие цифры.

Но дело даже не в цифрах, а в самоощущении властей. Трудно отрицать, что сейчас уличные протесты в основном подавлены . То есть в представлении властей одержана победа и им не о чем дебатировать с теми, кто их не признает.

Кроме того, пойди властная верхушка на переговоры, это вызвало бы сильные подозрения у сторонников, и прежде всего силовиков — а ну как за их спиной готовится сдача позиций?

Наконец, крайне сомнительно, что такое вовлечение США и ЕС понравилось бы Москве. Если только, разумеется, она сама не является заинтересованной стороной. Что, впрочем, относится, скорее, к области фантастики, если учесть, как усиливается противостояние Кремля с Западом.

Да и белорусская дипломатия отнюдь не демонстрирует конструктивности в отношениях с Вашингтоном. Стиль недавнего комментария внешнеполитического ведомства к заявлению американского посольства оказался настолько шокирующим, что даже Виталий Макей, сын министра иностранных дел, сам работавший в МИДе, расценил этот месседж как «нарочито хамоватое удальство».

Гипотетически можно, конечно, предположить, что показной брутальностью во внутренней и внешней политике режим в очередной раз сознательно повышает ставки, чтобы начать торг с Западом в как можно более выгодной позиции. Но если и так, то на этот раз, как представляется, Запад не готов повторять неудачный опыт.

Скажи переговорам «нет»!

Ну, и вишенка на торте — уголовное дело в отношении Светланы Тихановской по подозрению в подготовке террористического акта.

Мочить террористов в сортирах — это фишка другого авторитарного правителя, а для белорусского это просто отличный повод сказать переговорам «нет». Мол, какие могут быть переговоры с террористами.

Впрочем, не исключено, что на какой-то стадии политического кризиса власти будут вынуждены пойти на переговоры, но на сегодня они, пожалуй, не чувствуют себя настолько слабыми.