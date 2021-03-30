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Венедиктов поспешил? Пойдет ли «капризный» Лукашенко на переговоры с «беглыми»
Источник материала: Навiны
Инициатива Светланы Тихановской по вопросу
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Американский посол в Беларуси Джули Фишер призвала Минск освободить политзаключенных и
По сообщению пресс-службы Госдепартамента, он также заявил, что Вашингтон решительно поддерживает предложение о начале подлинного диалога между белорусской властью и политической оппозицией с целью проведения свободных и справедливых выборов под международным наблюдением в этом году.
Попытки диалога уже были
Стоит напомнить, что в прежние времена попытки организовать некий внутриполитический диалог в Беларуси уже были. Дальше всего на этом пути продвинулась в конце 1990-х Консультативно-наблюдательная группа (КНГ) ОБСЕ в Беларуси.
Она вырабатывала концепцию прямых переговоров между властями и их оппонентами с привлечением общественных организаций в качестве консультантов. Предполагалось, что переговоры приведут к демократическому проведению парламентской кампании осенью 2000 года.
В ноябре 1999 года соответствующий пункт был даже включен в итоговый документ Стамбульского саммита ОБСЕ. В документе, в частности, говорилось: «Мы подчеркиваем, что только реальный политический диалог в Беларуси может открыть путь к свободным и демократическим выборам, способным содействовать развитию основ подлинной демократии».
В результате достигнутого соглашения каждая из сторон сформировала свою экспертную группу, эти группы согласовали предварительные условия проведения кампании. В первую очередь речь шла о равенстве доступа к электронным медиа и отказе от насилия.
Однако за несколько месяцев до выборов Александр Лукашенко внезапно напрочь отверг все эти наработки, и внутриполитическая ситуация осталась в прежнем состоянии.
В игру вступает Венедиктов
Теперь же политизированную публику заинтриговал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, который любит подчеркивать свои контакты с Кремлем.
Сославшись на телефонный разговор Шолле и Макея, главред «Эха Москвы» сделал в своем телеграм-канале сенсационное заявление: переговорный процесс между Лукашенко и оппозицией начнется не позднее 1 мая при посредничестве Фишер, экс-главы Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу, ОБСЕ под председательством Швеции и МИД Германии.
Как утверждает Венедиктов, всех политических заключенных потребуют немедленно освободить и реабилитировать. Страны ЕС возьмут на себя обязательство оказать Беларуси макроэкономическую поддержку в течение переходного периода, в том числе и после проведения свободных выборов, а также содействие независимым СМИ, правозащитникам, промышленным предприятиям и малому бизнесу.
Позднее Венедиктов добавил в эфире радиостанции, что процесс сдвинуло именно голосование на платформе «Голос», так как оно произвело большое впечатление «на окружение Лукашенко и на него, и на западных партнеров».
Правда, при этом опытный медийный деятель подстраховался: «Может всё сорвется, потому что люди все на нервах... [Лукашенко] капризный. Западники очень привержены протоколу. И оппозиция выдвигает некоторые предварительные требования для начала переговоров».
Слишком хорошо, чтобы быть правдой
Как и следовало ожидать, большинство экспертов отнеслось к этим заявлениям скептически.
Прежде всего следует отметить, что проголосовавших в поддержку идеи Тихановской оказалось не так много, как, судя по всему, рассчитывали организаторы. На момент, когда готовился этот материал,
И даже если бы инициативу поддержали дружнее, белорусское руководство едва ли поверило бы в такие цифры.
Но дело даже не в цифрах, а в самоощущении властей. Трудно отрицать, что сейчас уличные протесты
Кроме того, пойди властная верхушка на переговоры, это вызвало бы сильные подозрения у сторонников, и прежде всего силовиков — а ну как за их спиной готовится сдача позиций?
Наконец, крайне сомнительно, что такое вовлечение США и ЕС понравилось бы Москве. Если только, разумеется, она сама не является заинтересованной стороной. Что, впрочем, относится, скорее, к области фантастики, если учесть, как усиливается противостояние Кремля с Западом.
Да и белорусская дипломатия отнюдь не демонстрирует конструктивности в отношениях с Вашингтоном. Стиль
Гипотетически можно, конечно, предположить, что показной брутальностью во внутренней и внешней политике режим в очередной раз сознательно повышает ставки, чтобы начать торг с Западом в как можно более выгодной позиции. Но если и так, то на этот раз, как представляется, Запад не готов повторять неудачный опыт.
Скажи переговорам «нет»!
Ну, и вишенка на торте —
Мочить террористов в сортирах — это фишка другого авторитарного правителя, а для белорусского это просто отличный повод сказать переговорам «нет». Мол, какие могут быть переговоры с террористами.
Впрочем, не исключено, что на какой-то стадии политического кризиса власти будут вынуждены пойти на переговоры, но на сегодня они, пожалуй, не чувствуют себя настолько слабыми.
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Своих нынешних политических оппонентов Лукашенко называет «протестунами» и «беглыми» и не видит в них достойного противника, потому что понимает только язык...
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