ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Политолог: ситуация в Беларуси напоминает пожар в торфянике — на поверхности ничего не видно, но внутри все уже бурлит

30.03.2021 08:29 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Политолог Сергей Николюк считает, что в День Воли и минувшие выходные «власть оккупировала страну, в Минск была введена боевая техника, улицы были пустыми, и всех одиноких прохожих хватали и куда-то тащили».

Политолог: ситуация в Беларуси напоминает пожар в торфянике — на поверхности ничего не видно, но внутри все уже бурлит

В качестве характерного примера он привел задержание женщины, которая только вышла из онкологического диспансера, где проходила сеанс химеотерапии: «У нее очень тяжелое состояние, но, когда она вышла из диспансера, ее тоже схватили».

Он пояснил «ГА», что те люди, которые еще недавно выходили акции протеста или относились к происходящему на половину нейтрально «ничего не забыли», а поэтому протестные настроения «никуда не денутся и будут копиться и дальше».

Николюк согласен с определением нынешней ситуации в стране, как «пожара в торфянике», когда на поверхности до поры до времени ничего не видно, но под кажущейся спокойной поверхностью все уже бурлит.

Эксперт напомнил об одной исторической работе профессора Гарвардского университета Ричарда Пайпса: «Он считал, что российская революция началась в 1899 году в Татьянин день, когда студенты в Петербурге по традиции вышли на улицы. И какому-то дураку пришло в голову жестоко их разогнать с помощью казаков с нагайками. После этого начались бунты во всех университетах, в результате была исключена масса студентов. И, как писал Пайпс, из этих студентов выросли люди, для которых борьба с режимом стала смыслом жизни, и самым известным из них был Борис Савинков. Или Иван Каляев, который убил великого князя Сергея Александровича, московского генерал-губернатора. Это ведь все шло от тех событий».

А вернувшись к ситуации в Беларуси, политолог заявил, что «тысячи людей избиты, искалечены. И у всех них есть родственники, знакомые. И память об этом никуда не денется, ведь как это можно забыть?»

Он считает, что изменения во власти уже идут: «Если вспомнить времена Перестройки, то основным лозунгом было "так жить нельзя", когда не только внизу большие массы людей, но и наверху, в управлении начинают разделять эту мысль. И начинаются какие-то движения, а так как никто не знает, как устроена эта система, и любая динамика вносит неопределенность, то дальше начинается обрушение системы. Но пока в белорусской системе управления появились лишь какие-то трещинки».

Ранее сообщалось, что по мнению руководителя лишенного властями регистрации правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого, «в Беларуси ввели "гибридное военное положение", когда власти продолжают терроризировать людей, чтобы предотвратить массовые акции». 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политолог Сергей Николюк считает, что в День Воли и минувшие выходные «власть оккупировала страну, в Минск была введена боевая техника, улицы были пустыми, и всех...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минэнерго РФ проработает импорт бензина из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.03.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by