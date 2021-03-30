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Утро вторника. Главное за вчерашний день, погода и основные события на этот момент

30.03.2021 08:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Продолжаем следить за тем, чтобы не нарушалось последовательное наступление дней недели. Собираем в этой ленте главное, что происходило и происходит в стране и мире.

Что было вчера

  • Виктор Бабарико из тюрьмы заявил о создании партии «Вместе». Также состоялись новые задержания и разоблачения, обвинения и взаимные упреки.
  • Кипр откроется для белорусских туристов 24 апреля.
  • На очередную копейку подорожало топливо.
  • Водителя лишили прав за сигнал. Он утверждает, что в этом месте не находился.
  • Курьера Menu.by задержали и судят. Он говорит, что просто доставлял заказ в фирменной одежде — силовики утверждают, что нашли в телефоне «запрещенные каналы».
  • Разбирались, что изменится с 1 апреля.
  • Смотрели, как девочка рванула на проезжую часть за собакой. Чуть не сомлели.

Что происходит в мире и в Беларуси

СК сообщил об ограблении банка в Петриковском районе. Разбойник в маске с предметом, похожим на пистолет, ударил и связал работницу, забрал ключ и вытащил из сейфа, предварительно, 3005 рублей и $1301. Впоследствии задержан 46-летний подозреваемый.

МЧС сегодня проверит систему оповещения по стране. В эфире FM-радиостанций будет транслироваться сообщение: «Внимание! Проводится техническая проверка системы оповещения. Техническая проверка завершена».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в большом интервью для АиФ высказался и об отношениях с Беларусью: «Путин говорил неоднократно: Россия не имеет планов вмешиваться во внутренние белорусские дела. Для нас главное, чтобы в Белоруссии (правописание в данном случае не соответствует варианту, приведенному в Общероссийском классификаторе стран мира. — Прим. Onliner) абсолютно доминировала приверженность идеям Союзного государства и идея многофакторной близости с Россией».

Мощный взрыв произошел в многоэтажке города Зеленодольск (Татарстан). Разрушены шесть квартир. Один человек погиб.

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Погода 30 марта

Сегодня весны еще больше. Облачно с прояснениями, возможны дожди. Днем от 8 до 14 тепла.

Утро вторника. Главное за вчерашний день, погода и основные события на этот момент

(будет дополнено)

 
 
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Продолжаем следить за тем, чтобы не нарушалось последовательное наступление дней недели. Собираем в этой ленте главное, что происходило и происходит в стране и...
 
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