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Утро вторника. Главное за вчерашний день, погода и основные события на этот момент
Источник материала: Onliner
Продолжаем следить за тем, чтобы не нарушалось последовательное наступление дней недели. Собираем в этой ленте главное, что происходило и происходит в стране и мире.
Что было вчера
Что происходит в мире и в Беларуси
СК сообщил об ограблении банка в Петриковском районе. Разбойник в маске с предметом, похожим на пистолет, ударил и связал работницу, забрал ключ и вытащил из сейфа, предварительно, 3005 рублей и $1301. Впоследствии задержан 46-летний подозреваемый.
МЧС сегодня
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в большом интервью для АиФ
Мощный взрыв произошел в многоэтажке города Зеленодольск (Татарстан). Разрушены шесть квартир. Один человек погиб.
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Погода 30 марта
Сегодня весны еще больше. Облачно с прояснениями, возможны дожди. Днем от 8 до 14 тепла.
(будет дополнено)
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Продолжаем следить за тем, чтобы не нарушалось последовательное наступление дней недели. Собираем в этой ленте главное, что происходило и происходит в стране и...
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