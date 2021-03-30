До $8000. Так выглядят недорогие дачи за пределами МКАД-2

Источник материала: Onliner

Всякого человека тянет на природу, особенно жителя наших широт. Проводя полгода в городской квартире с видом на асфальт, укутанный в снега, мы рвемся туда, где можно кушать лето большой ложкой, спать в гамаке, пить чай на веранде, загорать без лямочек или выращивать свои идеальные помидоры в парничке. И если коттедж с английским газоном нам не по карману, то уж 6 соток в часе езды от Минска может себе позволить почти каждый.

Риелторы говорят, что самый ходовой товар на рынке дач — это варианты в пределах $8000 и в радиусе 70 км от минской кольцевой. При этом желательно, чтобы постройка была в хорошем состоянии, ведь покупателю нужно что-то уютное и душевное, а не сарай для хранения граблей и тяпок. Через сервис Onliner «Дома и квартиры» мы нашли варианты, которые соответствуют этим запросам.

За $5000 с торгом выставлен кирпичный домик в деревне Талька Пуховичского района Минской области. Она находится на расстоянии 75 км от МКАД. В деревне есть одноименная железнодорожная станция, а рядом — одноименная речка с пляжем, где ее ширина достигает 17 м. Лéса в окрестностях тоже хватает. Общая площадь дома — 27 кв. м, он состоит из двух комнат и веранды-прихожей. Зато расположен на 9 сотках земли с высокими соснами. Деревня довольно крупная: в 2010 году в ней проживало 345 человек. Это значит, что места здесь не очень уединенные, но зато участки нарезаны не так плотно, как бывает в садовых товариществах под Минском.







За $6000 предлагают дачу в с/т «Дружба в Боярах». Это Молодечненский район, 50 км от МКАД. Домик чисто дачный, каркасно-щитовой, но в аккуратном состоянии, с двумя спальнями и круглым столом на веранде. Только ленточный фундамент выглядит «уставшим». Общая площадь — 37 «квадратов». Есть газ, вода, электричество, погреб, печка-буржуйка. Участки в с/т нарезаны плотно, по 4—5 соток на домовладельца, и массив дач в этих местах весьма объемный, об уединении мечтать не приходится. Зато рядом станция электрички.









За $6900 продают дом в деревне Деразки Молодечненского района Минской области. Он находится в 58 км от МКАД в раковском направлении. Участок для садовых целей весьма солидный — почти 17 соток, на нем стоит дом-сруб, который снаружи выглядит вполне прилично, однако внутри, по словам хозяев, требует косметического ремонта. Деревня небольшая и довольно просторная, у дома только один сосед и лес неподалеку. Площадь строения — 60 кв. м. Фотографий интерьера в объявлении пока нет, но хозяева обещают добавить.











За $7000 на продажу выставлена добротная дача с удобствами в c/т «Пролески» Воложинского района, что в 35 км от МКАД. У строения есть эксплуатируемый цоколь, жилая часть обложена кирпичом, веранда аккуратно ошалевана доской, красиво оформлено крылечко. Внутри есть печка и даже санузел с ванной и бойлером на 50 л. Площадь дома — 50 «квадратов», участка — 4,5 сотки. Земля возделана по старинке — грядками с клубникой, тюльпанами и парниками.

















За $7500 предлагают добротный и вполне уютный домик из красного кирпича. Он явно не требует никакого ремонта ни снаружи, ни изнутри. На участке растет живописная сосна и несколько туй, также есть отдельно стоящий каркасно-щитовой домик с печкой, который, видимо, замышлялся под баню. Все это находится в 48 км от МКАД в c/т «Дружба в Боярах», который, как уже было сказано, представляет собой огромный массив садовых домиков с плотно нарезанными участками по 4—5 соток. В данном случае владельцу достались пять.



















За $8000 продают дачу 1991 года постройки в отличном состоянии. Это треугольный домик, снаружи отделанный сайдингом, а изнутри — вагонкой, с жилой мансардой, крыльцом и балконом. Общая площадь дома — 48 кв. м. Участок площадью 5 соток ухожен, парковочное место вымощено плиткой, есть своя скважина и гараж. Дача находится в с/т «Автозаводец», что в 43 км от МКАД.











За $6700 предлагают необычный вариант в деревне Вязынь в 68 км от МКАД и в 1 км от широкой реки Илья. Этот километр проложен по хорошей дороге, где можно проехать даже на авто, а можно пройтись пешком. Дом является бывшей столовой и особо ухоженным не выглядит: строение добротное, но явно требует определенных вложений. Еще одна особенность — размер деревни: в 2009 году она насчитывала более 500 жителей. Здание же находится в самом центре поселка, рядом с остановкой автобуса и маршрутки. В общем, вариант на любителя.











Для тех, кто готов отъехать подальше, лишь бы уединиться и приблизиться к заповедным местам и водоемам, в 90 км от МКАД за $4000 предлагают дом на 17 сотках земли. Сруб, что называется, «живой». Внутри хорошая печка, газ, очень простая, но аккуратная отделка. В 500 м от дома течет река Вилия с широким руслом (60 м). Дом находится в маленькой деревне Костыки Вилейского района Минской области. В 2009 году она насчитывала 72 жителя, однако сейчас, скорее всего, остались одни дачники.











