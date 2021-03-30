«Рискованное дело». Как власти отреагируют на создание партии во главе с Бабарико?

Источник материала: UDF



Фото: people.onliner.by

«Согласно этому статусу мы можем проводить мероприятия и совершать политические действия. Таким образом длительное время работают некоторые партии в Беларуси», — считают соратники Бабарико.

«Наш штаб зарекомендовал себя не только как опытная и творческая, но и как дружественная и бесконфликтная команда. Все политические силы знают о запуске партии «Вместе». Мы сотрудничаем, продолжаем разработку совместных проектов и инициатив».

«Партию не только не зарегистрируют, но даже не дадут дойти до формы оргкомитета»





Фото: racyja.com

«Не думаю, что в нынешних белорусских условиях кому-то можно создать крепкую партию – тем более Виктору Бабарико из тюрьмы. Это рискованное дело. Думаю, партию не только не зарегистрируют, но даже не дадут дойти до формы оргкомитета», – сказал Корнеенко.

«Я бы не стал однозначно утверждать, что Бабарико – самый популярный политик, ведь есть Светлана Тихановская, общепризнанный лидер после президентских выборов. Несмотря на все организационные возможности, которые есть у Бабарико вряд ли он в такой ситуации сможет собрать в одну команду всех своих сторонников», – считает Корнеенко.

«Внутри страны всегда существовали оппозиционные политические силы. Но в каком состоянии? К большому сожалению, далеко не в лучшем. В прошлом году наконец-то появился запрос со стороны общества и так получилось, что его олицетворением стала Светлана Тихановская. Не думаю, что при том месте и роли, которые она заняла, можно перебить ее по полярности», – полагает Корнеенко.

«Делать прогноз насчет изменения Конституции сложно. Но давайте посмотрим на практику: власти не только не способствуют появлению новых партий, но пытаются даже ликвидировать существующие: объявлена перерегистрация партий», – отметил Корнеенко.

«Если будет малейшая пророссийская направленность, то перспектив у партии не будет»





Фото: belgazeta.by

«Чтобы оценивать перспективы партии кроме того, кто ее создает, нужно знать ее программу. Не так давно ходило много слухов о создании пророссийских партий в Беларуси. Если в этой партии будет хоть малейшая пророссийская направленность, то, думаю, больших перспектив у нее не будет», – сказал Марголин.

«Для многих появление Бабарико на политическом небосклоне было глотком свежего воздуха. Но его рассматривали в роли президента, который может создать условия для политической деятельности в стране. Во многом здесь можно провести параллели с ситуацией Светланой Тихановской. Многие говорят: да я голосовал за нее, но она была для меня символом сопротивления Лукашенко, при новых выборах я буду голосовать за другого кандидата. Сегодня не подходящее время, чтобы обсуждать политические и экономические платформы. Вот если бы Бабарико создавал не партию, а широкое общественное движение, это было бы другим делом», – отметил Марголин.

«Если приглашают вступить в партию, то, думаю, любой сознательный и ответственный человек сначала поинтересуется, что из себя будет представлять партия, и за что она будет выступать».

«Она будет достаточно сложной. Мне кажется, вся интрига вокруг местных выборов будет завязана на то, удастся ли властям сформировать стерильные избиркомы. На президентских выборах многие комиссии нашли в себе смелость выдать реальный результат. А сейчас члены комиссии будут знать, что такое было, что такое возможно и что ничего особо страшного за этим для них не следует», – сказал Марголин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Рискованное дело». Как власти отреагируют на создание партии во главе с Бабарико? Получит ли популярность новая политическая сила?

В своем обращении политик напомнил, что во время прошлогодней предвыборной кампании меньше чем за неделю, была собрана одна из самых больших инициативных групп в количестве 10 000 человек. Помимо Виктора Бабарико в новую партию войдути другие.В случае, если партия не будет зарегистрирована законным путем, команда намерена действовать в рамках юридического статуса «Оргкомитет политической партии».Программа партии разрабатывается и будет представлена на учредительном съезде.Соратники Бабарико отметают обвинение в расколе демократического движения:поинтересовался у экспертов: получит ли популярность новая политическая сила?Политический деятельв комментарииотметил, что не видит больших перспектив у новой партии.Независимые соцопросы показывают, что Бабарико остается самым популярным политиком в Беларуси. Перенесется ли его популярность на партию?Но Тихановская находится за пределами страны, может быть в обществе есть запрос на лидера внутри Беларуси?В последнее время о создании партий заявили, «Белая Русь». Но идет ли в реальности подготовка к изменению Конституции в плане повышения роли партий?Член политсовета ОГПв комментарииотметил, что пока много вопросов остаются без ответов, чтобы оценить перспективы новой партии.Он считает, что популярность Бабарико на новую партию может переложиться «только частично».Кроме того, на популярности новой партии может сказаться другой фактор:Предполагается, что уже на местных выборах, которые могут состояться в конце года, партия «Вместе» выдвинет кандидатов в депутаты местных советов. Но какой будет эта избирательная кампания?