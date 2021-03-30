Песков: В Беларуси должна доминировать идея многофакторной близости с Россией

Источник материала: АФН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что вопрос полного объединения России и Беларуси не обсуждается, но максимально возможная интеграция приветствуется.

"Никто, конечно, об этом не говорит, и нигде это не написано. Об объединении речи не ведется. Но максимально возможная углубленная интеграция, мы убеждены, была бы в интересах как россиян, так и белорусов", - ", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности объединения РФ и Беларуси.

Комментируя протесты в Беларуси, Песков утверждает, что Россия не вмешивалась "и не имеет планов вмешиваться во внутренние белорусские дела".

"Но мы все болеем сердцем и душой за наших белорусских братьев, потому что мы действительно практически один народ", - сказал представитель Кремля.

При этом, он признал, что у России "есть определенные ожидания на этот счет" в отношении заявленной Лукашенко конституционной реформы.

«Как будет развиваться ситуация - это внутренний вопрос Беларуси. Для нас главное, чтобы в Белоруссии абсолютно доминировала приверженность идеям Союзного государства и идея многофакторной близости с Россией", - заявил Песков.