|
Власти Минска намерены к июню очистить столицу от автохлама
Источник материала: АФН
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил за апрель и май очистить городские территории от неиспользуемых старых автомобилей.
«Нужно предметно заняться этим вопросом, за апрель-май необходимо очистить территории от автохлама», - поручил Кухарев, которого цитирует пресс-служба Мингорисполкома.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил за апрель и май очистить городские территории от неиспользуемых старых автомобилей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)