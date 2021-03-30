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Суэцкий канал возобновил работу

30.03.2021 08:51 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

113 судов должны были пройти Суэцкий канал с севера и с юга до 08:00 вторника, такой план озвучил в понедельник на пресс-конференции глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа.

"Мы работаем над прекращением скопления судов. 113 кораблей пересекут канал с вечера сегодня до 8 утра завтра, составлен график для ликвидации образовавшейся пробки с обеих сторон", сказал Рабиа, передает ТАСС.

По его словам, операция по снятию с мели огромного контейнеровоза стала первой в истории, проведенной без разгрузки, не было жертв, пострадавших и загрязнения окружающей среды, в том числе утечки масла, а двигатели судна остались в рабочем состоянии.

"Миссия была сложной, но она была выполнена в рекордно короткие сроки, - отметил он. - Антикризисное управление полагалось на дноуглубительные работы, буксировку и вывод контейнеровоза на фарватер. Снижение его веса было крайней мерой, и нам удалось избежать этого самого сложного и дорогостоящего сценария. Но у у нас было четкое представление, как это сделать".

Из-за инцидента в Суэцком канале застряли 422 судна, сообщил Рабиа. По его словам, все были уверены в способности властей преодолеть кризис, поэтому ни от одного из застрявших судов не поступило запроса изменить курс.

"В течение трех дня мы закроем вопрос с застрявшими судами, - отметил он. - Для этого мы работаем круглосуточно". Глава управления сообщил, что изучается вопрос о предоставлении льгот для судоходных линий. "В прошлом году без проблем прошло 18 340 судов, - сказал он. - Суэцкий канал - это безопасный морской путь".

Первые суда начали проход через Суэцкий канал спустя шесть дней блокировки в районе восьми часов вечера 29 марта.

В течение всех этих дней предпринимались попытки снять судно с мели - сначала его пробовали просто стащить с помощью буксиров - их количество за эти дни возросло с пяти до 17, а затем в носовой части были проведены дноуглубительные работы с помощью земснарядов.

Снятый с мели контейнеровоз с помощью буксиров начал движение на север, где встал на прикол в Большом озере для проведения технического осмотра.

 
 
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113 судов должны были пройти Суэцкий канал с севера и с юга до 08:00 вторника, такой план озвучил в понедельник на пресс-конференции глава управления Суэцкого канала...
 
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