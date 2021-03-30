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Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Майами, Азаренко проиграла

30.03.2021 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В следующем круге Арина Соболенко, занимающая восьмую строчку рейтинга WTA, проведет матч против первой ракетки мира австралийки Эшли Барти.

Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Майами, Азаренко проиграла
© AFP 2020 / MARK BROWN
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (восьмая ракетка мира) успешно преодолела 1/8 финала турнира в Майами, одолев победив представительницу Чехии Маркету Вондроушову (20).

За один час 9 минут Соболенко отдала сопернице лишь три гейма – 6:1, 6:2.

Арина совершила четыре брейка, пять эйсов, трижды ошиблась при подаче, пишетSputnik. Таким образом, счет личных встреч спортсменок стал равным - 2:2.


Следующей соперницей Соболенко станет первая мирового рейтинга WTA Эшли Барти из Австралии, которая в 1/8 финала победила белоруску Викторию Азаренко (15) - 6:1, 1:6, 6:2.

В матче 1/16 финала парного разряда Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс уступили проиграли румынско-немецкому тандему Симона Халеп/Ангелика Кербер - 5:7, 5:7.

Турнир в Майами финиширует 3 апреля. Его призовой фонд составляет 3,2 миллиона долларов.
 
 
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В следующем круге Арина Соболенко, занимающая восьмую строчку рейтинга WTA, проведет матч против первой ракетки мира австралийки Эшли Барти.
 
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