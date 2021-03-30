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У католиков проходит Страстная неделя: что запрещено и нужно делать
Источник материала: Партизан
В Великий вторник верующие воспоминают, как Иисус обличал фарисеев.
Католики, греко-католики и протестанты уже в ближайшее воскресенье отметят один из главных праздников — Пасху,
В настоящее время проходит Страстная неделя — время, когда, по мнению костела, необходимо сосредоточиться на размышлениях о тайне Страстей Христовых (рекомендуется читать: во вторник — по Матфею (главы 26 и 27); в среду — по Луке (главы 22 и 23)).
В Великий вторник верующие воспоминают, как Иисус обличал фарисеев, а также вспоминают притчи, рассказанные спасителем в Иерусалимском храме.
В Великую среду христиане вспоминают о предательстве Христа Иудой Искариотом за 30 сребреников. Также поминают грешницу, которая, омыв слезами и помазав драгоценным миром ноги Христа, подготовила его к погребению.
В течение Великого четверга уместно посвятить время работе по хозяйству: навести порядок в доме и приготовить еду к праздничному столу, чтобы не заниматься домашней работой без крайней необходимости в течение Священного триденствия, которое является особо важным периодом общего празднования Пасхи.
В семейном кругу празднование Пасхального триденствия можно начать с совместной трапезы, красноречивым центром которой может стать жест преломления хлеба. Эту трапезу следует закончить до начала вечерней литургии или молитвы.
Вечером можно читать главы 14-17 Евангелия по Иоанну и найти время для личного размышления над ними.
Страстная пятница является днем строгого поста для всех в возрасте с 18 лет до 61 года и воздержания от мясной пищи, начиная с 14 лет.
В костеле советуют верующим вечером совершить дома поклонение Кресту.
Запрещается веселиться — смеяться, петь, танцевать, посещать разные увеселительные заведения. Нельзя употреблять алкоголь.
Домашние работы — уборка, шитье и пр. — также находятся под запретом.
Вот еще несколько табу:
запрещается резать хлеб, можно только ломать;
есть до выноса плащаницы;
пить воду;
забивать гвозди и вбивать что-либо в землю;
стричься, красить волосы и делать иные косметические процедуры.
Великая суббота — это день воздержания от мясной пищи, а также день великого молчания, т.е. воздержания от всех ненужных разговоров.
Празднование Воскресения Господня начинается с бдения в Святую Пасхальную ночь.
Важным элементом празднования Пасхи в домашнем кругу является торжественный пасхальный стол, за которым семья может собраться ночью, утром или днем в воскресенье, которое необходимо провести в радости и ликовании о Воскресшем Господе.
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В Великий вторник верующие воспоминают, как Иисус обличал фарисеев.
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