У католиков проходит Страстная неделя: что запрещено и нужно делать





пишет charter97.org со ссылкой на сайт naviny.by. Католики, греко-католики и протестанты уже в ближайшее воскресенье отметят один из главных праздников — Пасху,charter97.org со ссылкой на сайт naviny.by.





В настоящее время проходит Страстная неделя — время, когда, по мнению костела, необходимо сосредоточиться на размышлениях о тайне Страстей Христовых (рекомендуется читать: во вторник — по Матфею (главы 26 и 27); в среду — по Луке (главы 22 и 23)).





В Великий вторник верующие воспоминают, как Иисус обличал фарисеев, а также вспоминают притчи, рассказанные спасителем в Иерусалимском храме.





В Великую среду христиане вспоминают о предательстве Христа Иудой Искариотом за 30 сребреников. Также поминают грешницу, которая, омыв слезами и помазав драгоценным миром ноги Христа, подготовила его к погребению.





В течение Великого четверга уместно посвятить время работе по хозяйству: навести порядок в доме и приготовить еду к праздничному столу, чтобы не заниматься домашней работой без крайней необходимости в течение Священного триденствия, которое является особо важным периодом общего празднования Пасхи.





В семейном кругу празднование Пасхального триденствия можно начать с совместной трапезы, красноречивым центром которой может стать жест преломления хлеба. Эту трапезу следует закончить до начала вечерней литургии или молитвы.





Вечером можно читать главы 14-17 Евангелия по Иоанну и найти время для личного размышления над ними.





Страстная пятница является днем строгого поста для всех в возрасте с 18 лет до 61 года и воздержания от мясной пищи, начиная с 14 лет.





В костеле советуют верующим вечером совершить дома поклонение Кресту.





Запрещается веселиться — смеяться, петь, танцевать, посещать разные увеселительные заведения. Нельзя употреблять алкоголь.





Домашние работы — уборка, шитье и пр. — также находятся под запретом.





Вот еще несколько табу:





запрещается резать хлеб, можно только ломать;





есть до выноса плащаницы;





пить воду;





забивать гвозди и вбивать что-либо в землю;





стричься, красить волосы и делать иные косметические процедуры.





Великая суббота — это день воздержания от мясной пищи, а также день великого молчания, т.е. воздержания от всех ненужных разговоров.





Празднование Воскресения Господня начинается с бдения в Святую Пасхальную ночь.





Важным элементом празднования Пасхи в домашнем кругу является торжественный пасхальный стол, за которым семья может собраться ночью, утром или днем в воскресенье, которое необходимо провести в радости и ликовании о Воскресшем Господе.