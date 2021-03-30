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Сборная Канады выиграла со счетом 11:0. И это был не хоккей

30.03.2021 08:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сборная Канады одержала разгромную победу в матче второго тура отборочной стадии чемпионата мира по футболу 2022 года в зоне КОНКАКАФ с Каймановыми островами со счетом 11:0, передает championat.


Фото: pixabay.com

В составе победителей хет-трик на свой счет записал Лукас Даниэль Кавальини. Дублями отличились Альфонсо Дэфис и Марк-Энтони Кайе, и еще по голу в свой актив записали Франк Стуринг, Кайл Ларин, Дэвид Вутерспун, и Алистер Джонстон.

В матче первого тура сборная Каймановых островов разгромно уступила сборной Суринама со счетом 0:3.

В следующем туре квалификации ЧМ-2022 сборная Канады встретится с Арубой. Встреча пройдет 5 июня. Команда Каймановых островов также в следующем туре сыграет с Арубой, но сделает это на 3 дня раньше.

 
 
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В матче второго тура отборочной стадии чемпионата мира по футболу 2022 года в зоне КОНКАКАФ с Каймановыми островами.
 
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