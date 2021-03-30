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Фотожабы: «Генпрокуратура признала, что Тихановская – просто бомба»

30.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных последним событиям в Беларуси и мире.

Фотожабы: «Генпрокуратура признала, что Тихановская – просто бомба»

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Фотожабы: «Генпрокуратура признала, что Тихановская – просто бомба»

«Дипломатия» дня. МИД Беларуси ответил посольству США на поздравление с Днем Воли

Фотожабы: «Генпрокуратура признала, что Тихановская – просто бомба»

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Фотожабы: «Генпрокуратура признала, что Тихановская – просто бомба»

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Фотожабы: «Генпрокуратура признала, что Тихановская – просто бомба»

Фотожабы: «Генпрокуратура признала, что Тихановская – просто бомба»

Фотожабы: «Генпрокуратура признала, что Тихановская – просто бомба»

Фотожабы: «Генпрокуратура признала, что Тихановская – просто бомба»

Міністр культуры – пра дыскваліфікацыю з Еўрабачання: «Славянскі базар — вось гэта сапраўдныя конкурсы»

Фотожабы: «Генпрокуратура признала, что Тихановская – просто бомба»

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Фотожабы: «Генпрокуратура признала, что Тихановская – просто бомба»

Предыдущий выпуск: «Если бы весь экстремизм и уголовщина выглядели так, как в Беларуси»

 
Теги: Минск
 
 
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«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных последним событиям в Беларуси и мире.
 
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