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Фальшивый аборт: правда о скандальном интервью принцессы Дианы попала в СМИ
30.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Раскрылась правда о скандальном интервью, которое принцесса Диана дала за пару лет до своей смерти: об этом рассказали корреспонденты британских таблоидов.
Интервью Мартина Башира с леди Ди вышло на экраны в 1995 году и стало сенсацией, которую можно сравнить разве что с
© AFP 2020 / VALERIE MACON
Корреспонденты Daily Mail пришли на помощь к коллегам и выяснили интересные подробности из прошлого: предполагается, что Башир мог вынудить принцессу Диану дать интервью, закрывшее ей путь в королевскую семью.
По информации прессы, журналист использовал злость леди Ди, заявив о том, что знает о еще об одном романе ее мужа - с няней Тигги Лег-Бурк, к которой она давно ревновала принца. Он показал фальшивую справку о том, что любовница Чарльза якобы недавно сделала аборт и рассказал об их тайных путешествиях.
Также издание выяснило, что на одной из вечеринок во дворце Диана подошла к девушке и намекнула, что узнала о ее связи с принцем и беременности.
А смогут ли таблоиды раскрыть дело о сенсационном интервью и смелости Дианы - узнаем в результатах расследования, которые будут готовы в конце весны 2021 года.
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