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Фальшивый аборт: правда о скандальном интервью принцессы Дианы попала в СМИ

30.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Раскрылась правда о скандальном интервью, которое принцесса Диана дала за пару лет до своей смерти: об этом рассказали корреспонденты британских таблоидов.

Интервью Мартина Башира с леди Ди вышло на экраны в 1995 году и стало сенсацией, которую можно сравнить разве что с интервью Меган Маркл и принца Гарри 26 лет спустя. Тогда жена принца Чарльза рассказала о том, как несчастлива во дворце и впервые раскрыла правду об измене мужа. Теперь появилась информация о том, что интервью принцесса дала "через силу", что заставило ВВС начать собственное расследование.

© AFP 2020 / VALERIE MACON
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Корреспонденты Daily Mail пришли на помощь к коллегам и выяснили интересные подробности из прошлого: предполагается, что Башир мог вынудить принцессу Диану дать интервью, закрывшее ей путь в королевскую семью.

По информации прессы, журналист использовал злость леди Ди, заявив о том, что знает о еще об одном романе ее мужа - с няней Тигги Лег-Бурк, к которой она давно ревновала принца. Он показал фальшивую справку о том, что любовница Чарльза якобы недавно сделала аборт и рассказал об их тайных путешествиях.

Также издание выяснило, что на одной из вечеринок во дворце Диана подошла к девушке и намекнула, что узнала о ее связи с принцем и беременности.

А смогут ли таблоиды раскрыть дело о сенсационном интервью и смелости Дианы - узнаем в результатах расследования, которые будут готовы в конце весны 2021 года.

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