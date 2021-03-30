Атмосферные фронты принесли в страну непогоду

Во вторник, 30 марта, погоду на территории страны будут определять малоактивные атмосферные фронты.



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По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Осадки выпадут в большинстве районов. Местами сгустится туман.

Ветер южный, юго-западный умеренный, по северу порывистый. Погода в регионах:

Брест +11..+13°C (вероятность осадков 70-80%, ветер 4-9 м/с);

Витебск +8..+10°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 12 м/с);

Гомель +11..+13°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 4-9 м/с);

Гродно +11..+13°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 4-9 м/с);

Могилев +10..+12°C (вероятность осадков 30-40%, ветер 4-9 м/с);

Минск +8..+10°C (вероятность осадков 80-90%, ветер 4-9 м/с).