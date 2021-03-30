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Атмосферные фронты принесли в страну непогоду
Источник материала: Навiны
Во вторник, 30 марта, погоду на территории страны будут определять малоактивные атмосферные фронты.
По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Осадки выпадут в большинстве районов. Местами сгустится туман.
Ветер южный, юго-западный умеренный, по северу порывистый. Погода в регионах:
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Во вторник, 30 марта, погоду на территории страны будут определять малоактивные атмосферные фронты.
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