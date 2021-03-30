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Атмосферные фронты принесли в страну непогоду

30.03.2021 09:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Во вторник, 30 марта, погоду на территории страны будут определять малоактивные атмосферные фронты.

Атмосферные фронты принесли в страну непогоду
Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Осадки выпадут в большинстве районов. Местами сгустится туман.

Ветер южный, юго-западный умеренный, по северу порывистый. Погода в регионах:

  • Брест +11..+13°C (вероятность осадков 70-80%, ветер 4-9 м/с);
  • Витебск +8..+10°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 12 м/с);
  • Гомель +11..+13°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 4-9 м/с);
  • Гродно +11..+13°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 4-9 м/с);
  • Могилев +10..+12°C (вероятность осадков 30-40%, ветер 4-9 м/с);
  • Минск +8..+10°C (вероятность осадков 80-90%, ветер 4-9 м/с).

 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Во вторник, 30 марта, погоду на территории страны будут определять малоактивные атмосферные фронты.
 
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