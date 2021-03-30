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В здравницах Минской области создаются условия для людей с ограниченными возможностями
Источник материала: ОНТ
Собственники санаторно-курортных организаций создают безбарьерную среду – пандусы, современные кабины лифтов, кнопки вызова персонала перед входом в здание, в жилых и санитарных комнатах.
За последние пять лет в столичном регионе оборудовано 118 номеров для инвалидов-колясочников.
Поправить здоровье могут не только взрослые, но и дети. Для них в природном ландшафте создаются игровые комплексы и площадки, которые помогают особенным малышам развиваться вместе с обычными детьми.
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Собственники санаторно-курортных организаций создают безбарьерную среду – пандусы, современные кабины лифтов, кнопки вызова персонала перед входом в здание, в...
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