В здравницах Минской области создаются условия для людей с ограниченными возможностями

Источник материала: ОНТ

Собственники санаторно-курортных организаций создают безбарьерную среду – пандусы, современные кабины лифтов, кнопки вызова персонала перед входом в здание, в жилых и санитарных комнатах.

За последние пять лет в столичном регионе оборудовано 118 номеров для инвалидов-колясочников.

Поправить здоровье могут не только взрослые, но и дети. Для них в природном ландшафте создаются игровые комплексы и площадки, которые помогают особенным малышам развиваться вместе с обычными детьми.

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