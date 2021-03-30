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В Гомельской области продолжается реализация инвестпроектов

30.03.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Гомельской области продолжается реализация инвестпроектов

Создание благоприятной среды для инвестиций – прямой путь к сильным регионам. В экономику Гомельской области в прошлом году вложено более 4 миллиардов рублей.

При этом сумма иностранных вливаний – 230 миллионов долларов. Реализовано несколько значимых проектов.

Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат запустил производство сульфатной беленой целлюлозы. Это новый для страны продукт, практически 90 процентов – идёт на экспорт.

Белорусский металлургический завод завершил масштабный проект по увеличению производительности внепечной обработки стали.

В этом году реализация крупных инвестпроектов продолжится. Так, будет введён Петриковский горно-обогатительный комплекс.

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Создание благоприятной среды для инвестиций – прямой путь к сильным регионам. В экономику Гомельской области в прошлом году вложено более 4 миллиардов рублей. При...
 
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