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В Гомельской области продолжается реализация инвестпроектов
Источник материала: ОНТ
Создание благоприятной среды для инвестиций – прямой путь к сильным регионам. В экономику Гомельской области в прошлом году вложено более 4 миллиардов рублей.
При этом сумма иностранных вливаний – 230 миллионов долларов. Реализовано несколько значимых проектов.
Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат запустил производство сульфатной беленой целлюлозы. Это новый для страны продукт, практически 90 процентов – идёт на экспорт.
Белорусский металлургический завод завершил масштабный проект по увеличению производительности внепечной обработки стали.
В этом году реализация крупных инвестпроектов продолжится. Так, будет введён Петриковский горно-обогатительный комплекс.
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Создание благоприятной среды для инвестиций – прямой путь к сильным регионам. В экономику Гомельской области в прошлом году вложено более 4 миллиардов рублей. При...
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