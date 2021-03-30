|
Развитие всех видов транспорта предусмотрено госпрограммой
Источник материала: ОНТ
От авиационного до водного – утверждена госпрограмма для транспортного комплекса страны на ближайшие пять лет.
В документе пять подпрограмм. Отдельно прописаны задачи для каждого вида сообщения и комплекса в целом. В частности, будет обновлен железнодорожный подвижной состав, дальнейшее развитие получит городской электрический транспорт и метрополитен.
Авиаперевозки станут более доступными, повысится безопасность полётов. Новое дыхание получит и внутренний водный транспорт.
В целом, весь комплекс будет более наукоёмким.
Рассчитывает правительство и на рост экспорта. Пассажиро- и грузопоток должны увеличиться на четверть.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От авиационного до водного – утверждена госпрограмма для транспортного комплекса страны на ближайшие пять лет. В документе пять подпрограмм. Отдельно прописаны...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)