Развитие всех видов транспорта предусмотрено госпрограммой

Источник материала: ОНТ

От авиационного до водного – утверждена госпрограмма для транспортного комплекса страны на ближайшие пять лет.

В документе пять подпрограмм. Отдельно прописаны задачи для каждого вида сообщения и комплекса в целом. В частности, будет обновлен железнодорожный подвижной состав, дальнейшее развитие получит городской электрический транспорт и метрополитен.

Авиаперевозки станут более доступными, повысится безопасность полётов. Новое дыхание получит и внутренний водный транспорт.

В целом, весь комплекс будет более наукоёмким.

Рассчитывает правительство и на рост экспорта. Пассажиро- и грузопоток должны увеличиться на четверть.

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