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30 марта в истории: продажа Аляски, Полярная Олимпиада и «Белое солнце пустыни»

30.03.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

30 марта в истории: продажа Аляски, Полярная Олимпиада и «Белое солнце пустыни»

Большие сделки, глобальные соревнования и легендарное кино: вспомним события, которыми отметился в истории этот день.

30 марта 1867 года состоялась продажа века: Соединенные Штаты Америки приобрели у Российской империи Аляску. Цена составила $7,2 миллионов. Стоит учитывать, что тогда это были, как говорится, совсем другие деньги. Официально Аляска вошла в состав США 18 октября того же года. 

В этот день 1934 года в Мурманске впервые прошла Полярная Олимпиада – соревнования по зимним видам спорта. В отличие от Олимпиад, они не отменялись во время Второй мировой войны и успешно проводятся по сей день. Среди традиционных лыж и хоккея в программу соревнований вошли и гонки на собачьих упряжках.

В этот день в 1970 году вышел на экраны один из самых легендарных советских фильмов – «Белое солнце пустыни» Владимира Мотыля. Сначала картина была холодно встречена приемной комиссией и получила из-за этого вторую прокатную категорию. Однако народная любовь быстро исправила эту несправедливость. Только за год фильм увидело больше 50 миллионов зрителей.

Фото: pixabay

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Большие сделки, глобальные соревнования и легендарное кино: вспомним события, которыми отметился в истории этот день. 30 марта 1867 года состоялась продажа века:...
 
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