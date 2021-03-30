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ООН призывает остановить кровопролитие в Мьянме
Источник материала: ОНТ
Напряжённой остаётся ситуация в Мьянме – каждый день гибнут люди. ООН призывает прекратить насилие.
Протестующие, выступающие против государственного переворота, вновь вышли на улицы после жёсткого разгона демонстраций с участием армии в выходные, после которых были убиты более 100 человек. Общее число погибших участников протестного движения уже превысило полтысячи.
На улицах стычки демонстрантов с силовиками. Военных забрасывают бутылками с зажигательной смесью. Так протестующим удаётся создать дымовую завесу, чтобы помешать открывать огонь на поражение.
По данным наблюдателей, во многих случаях военным противостоят также этнические вооруженные группировки.
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Напряжённой остаётся ситуация в Мьянме – каждый день гибнут люди. ООН призывает прекратить насилие. Протестующие, выступающие против государственного...
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