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ООН призывает остановить кровопролитие в Мьянме

30.03.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ООН призывает остановить кровопролитие в Мьянме

Напряжённой остаётся ситуация в Мьянме – каждый день гибнут люди. ООН призывает прекратить насилие.

Протестующие, выступающие против государственного переворота, вновь вышли на улицы после жёсткого разгона демонстраций с участием армии в выходные, после которых были убиты более 100 человек. Общее число погибших участников протестного движения уже превысило полтысячи.

На улицах стычки демонстрантов с силовиками. Военных забрасывают бутылками с зажигательной смесью. Так протестующим удаётся создать дымовую завесу, чтобы помешать открывать огонь на поражение.

По данным наблюдателей, во многих случаях военным противостоят также этнические вооруженные группировки.

Напомним, кровавые протесты не прекращаются в Мьянме с начала февраля.

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Напряжённой остаётся ситуация в Мьянме – каждый день гибнут люди. ООН призывает прекратить насилие. Протестующие, выступающие против государственного...
 
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