ООН призывает остановить кровопролитие в Мьянме

Источник материала: ОНТ

Напряжённой остаётся ситуация в Мьянме – каждый день гибнут люди. ООН призывает прекратить насилие.

Протестующие, выступающие против государственного переворота, вновь вышли на улицы после жёсткого разгона демонстраций с участием армии в выходные, после которых были убиты более 100 человек. Общее число погибших участников протестного движения уже превысило полтысячи.

На улицах стычки демонстрантов с силовиками. Военных забрасывают бутылками с зажигательной смесью. Так протестующим удаётся создать дымовую завесу, чтобы помешать открывать огонь на поражение.

По данным наблюдателей, во многих случаях военным противостоят также этнические вооруженные группировки.

Напомним , кровавые протесты не прекращаются в Мьянме с начала февраля.

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