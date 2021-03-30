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ТОП-5 лайфхаков, которые помогут успешно сдать экзамен

30.03.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ТОП-5 лайфхаков, которые помогут успешно сдать экзамен

Студенческая жизнь. Казалось бы, одни плюсы: молодость, новые знакомства, самостоятельная жизнь, всё впереди… Но как сессия – так хоть отчисляйся. Сплошной стресс. Понятно, что все волнуются перед тестами. Но это мешает результату. Поэтому заранее, до «экзаменационной лихорадки», предлагаем психологически себя настроить перед сдачей. 

1. Правильно организуйте своё рабочее место. Стоит всё продумать так, чтобы ничто не отвлекало вас от занятий, а необходимые вещи были под рукой. Также психологи советуют добавить в интерьер желтые, оранжевые или фиолетовые цвета. Они повышают интеллектуальную активность. 

2. Здорово, если вы будете пользоваться собственной системой запоминания. Учите так, как удобно именно вам. Здесь много вариантов: читайте вслух или пересказывайте кому-то содержание темы, придумывайте ассоциации. Со временем вы сами поймете, какой вариант из всего перечисленного наиболее вам подходит.

3. Накануне экзамена откажитесь от вечерних занятий и активной «зубрёжки». Гораздо лучше будет просто прогуляться по парку, принять душ и рано лечь спать. Быть бодрым и полным сил с утра очень важно, ваш мозг отдохнет и будет работать куда быстрее. Также не забудьте перекусить, чтобы чувство голода не мешало активно рассуждать.

4. Ну, а если перед аудиторией вас охватил приступ паники, то унять его поможет простое упражнение. Закройте глаза и в течение нескольких минут дышите медленно и глубоко. Например, на три счёта – вдох, а затем на три – выдох. Можно также проговаривать про себя: «Я спокоен и расслаблен» или «Я знаю, что смогу это сделать, и сделаю это хорошо!»

5. И еще никогда не сравнивайте себя с другими. Поверьте в свои силы и просто делайте то, что можете. И помните, что уверенность приходит именно тогда, когда ей предшествовала усердная подготовка. Настройтесь на отличный результат, и пусть всё получится!

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Теги: знакомства
 
 
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Студенческая жизнь. Казалось бы, одни плюсы: молодость, новые знакомства, самостоятельная жизнь, всё впереди… Но как сессия – так хоть отчисляйся. Сплошной стресс....
 
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