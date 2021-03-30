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Депутаты Парламентского собрания Союзного государства обсудили торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России
Источник материала: ОНТ
Учёт совместной собственности и сокращение сроков разработки программ – основные вопросы, которые обсудили депутаты Парламентского собрания.
Заседание двух комиссий – по бюджету и финансам и экономической – прошло в традиционном для нынешней эпидемиологической ситуации формате видеоконференции. Рассмотрели вопрос, который обсуждается в течение 20 лет и требует незамедлительного решения. Учёт собственности Союзного государства, в том числе интеллектуальной. Обсудили и торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России. Пандемия не позволила достигнуть уровня 2019 года по товарообороту, задача на этот год – показатели увеличить.
Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России на совместном заседании призвали сократить сроки разработки и согласования совместных программ. Иногда этот процесс затягивается на годы и программы теряют актуальность.
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Депутаты Парламентского собрания Союзного государства обсудили торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России
Учёт совместной собственности и сокращение сроков разработки программ – основные вопросы, которые обсудили депутаты Парламентского собрания. Заседание двух...
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