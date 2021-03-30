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Депутаты Парламентского собрания Союзного государства обсудили торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России

30.03.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Депутаты Парламентского собрания Союзного государства обсудили торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России

Учёт совместной собственности и сокращение сроков разработки программ – основные вопросы, которые обсудили депутаты Парламентского собрания.

Заседание двух комиссий – по бюджету и финансам и экономической – прошло в традиционном для нынешней эпидемиологической ситуации формате видеоконференции. Рассмотрели вопрос, который обсуждается в течение 20 лет и требует незамедлительного решения. Учёт собственности Союзного государства, в том числе интеллектуальной. Обсудили и торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России. Пандемия не позволила достигнуть уровня 2019 года по товарообороту, задача на этот год – показатели увеличить.

Леонид Брич, заместитель председателя комиссии Парламентского собрания по экономической политике: «Порядка 30 млрд у нас совместный товарооборот, экспорт в Российскую Федерацию составил порядка 13 млрд, а импорт из Российской Федерации – чуть больше 16 млрд. И эти показатели ниже 2019 года. Сегодня нам нужно и Республике Беларусь, и Российской Федерации наращивать взаимное сотрудничество и в экономической сфере в первую очередь, чтобы и наши связи развивались лучше и укреплялось Союзное государство».

Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России на совместном заседании призвали сократить сроки разработки и согласования совместных программ. Иногда этот процесс затягивается на годы и программы теряют актуальность. 

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Учёт совместной собственности и сокращение сроков разработки программ – основные вопросы, которые обсудили депутаты Парламентского собрания. Заседание двух...
 
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