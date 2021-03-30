Гороскоп на 31 марта: семейные проблемы у Близнецов и заманчивые предложения у Львов

Источник материала: ОНТ

Звёзды советуют Овнам избавиться от негативных эмоций. Оцените свои силы и возможности. Активное участие в делах может вывести вас из душевного равновесия.

Блеснуть интеллектом смогут Тельцы. Чувство юмора поможет разрядить сложную обстановку и не драматизировать ситуацию. Удивит приятный сюрприз от любимого человека.

Близнецам придётся решать семейные и личные проблемы, отодвинув на второй план дела и бизнес. Вероятны просчёты, связанные с неверной оценкой ситуации.

Ракам звёзды обещают удачное решение коммерческих вопросов. Во второй половине дня возможны стрессы. Не идите на поводу у чужих интересов.

Львы могут получить выгодные заказы и заманчивые предложения. Хороший день для любой работы. Найдите для себя источник жизненного вдохновения.

Девы в поиске приключений. Не доверяйте новым знакомым. Из-за них вы можете попасть в неприятную ситуацию. Ваш триумф будет кратковременным.

Весы, любая оплошность обернётся для вас проблемой. Не начинайте новых проектов. Они не принесут желаемого дохода. Порадует неожиданный звонок от друга.

Вспыльчивость и раздражительность Скорпионов отразится на отношениях с близкими людьми. Поговорите со своей второй половинкой о том, что вас волнует.

Новое увлечение Стрельцов может стать хорошим источником финансовой прибыли. Благоприятное время для реализации креативных идей.

Козероги готовы посвятить весь день отдыху. Скажется усталость, накопленная за несколько дней. Звёзды советуют вам провести время на природе.

У Водолеев настал момент для заключения крупных сделок. Хорошо обдумывайте каждый свой шаг. Просчитывайте выгоду. Старайтесь не ввязываться в авантюры.

День наполнен противоречивыми событиями у Рыб. Вы сможете улучшить своё материальное положение. Вашу дополнительную работу хорошо оценит руководство.

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