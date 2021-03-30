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Жительницу Новополоцка оштрафовали на 870 рублей за букет роз

30.03.2021 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жительницу Новополоцка Елену Винокурову 29 марта суд оштрафовал на 870 рублей (30 базовых величин).



Новополочанку оштрафовали за "неправильные" розы / pixabay.com

Женщину задержали в субботу, 27 марта. Она шла с букетом из белых и красных роз, чтобы поздравить дочь с днём рождения. Милиционеры задержали её, заявив, что отвезут в участок для установления личности. Однако в горотделе милиции на нее составили протокол за несанкционированное пикетирование, сообщает портал Gorod214.by.

Выходные Винокурова провела в Центре изоляции правонарушителей.
 
 
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Жительницу Новополоцка Елену Винокурову 29 марта суд оштрафовал на 870 рублей (30 базовых величин).
 
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