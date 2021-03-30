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Жительницу Новополоцка оштрафовали на 870 рублей за букет роз
Источник материала: Партизан
Жительницу Новополоцка Елену Винокурову 29 марта суд оштрафовал на 870 рублей (30 базовых величин).
Новополочанку оштрафовали за "неправильные" розы / pixabay.com
Женщину задержали в субботу, 27 марта. Она шла с букетом из белых и красных роз, чтобы поздравить дочь с днём рождения. Милиционеры задержали её, заявив, что отвезут в участок для установления личности. Однако в горотделе милиции на нее составили протокол за несанкционированное пикетирование,
Выходные Винокурова провела в Центре изоляции правонарушителей.
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Жительницу Новополоцка Елену Винокурову 29 марта суд оштрафовал на 870 рублей (30 базовых величин).
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