Жительницу Новополоцка оштрафовали на 870 рублей за букет роз

Новополочанку оштрафовали за "неправильные" розы / pixabay.com

Женщину задержали в субботу, 27 марта. Она шла с букетом из белых и красных роз, чтобы поздравить дочь с днём рождения. Милиционеры задержали её, заявив, что отвезут в участок для установления личности. Однако в горотделе милиции на нее составили протокол за несанкционированное пикетирование,портал Gorod214.by.