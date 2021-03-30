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Умер лидер группы «Старый приятель» Александр Зарецкий

30.03.2021 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Музыкант и лидер группы «Старый приятель» Александр Зарецкий умер на 54-м году жизни в результате инфаркта. В прошлую пятницу артист впал в кому, сообщили ТАСС в пресс-службе группы в понедельник.



Фото: Instagram / starpriyatel

«Инфаркт послековидный. Он скончался в больнице, был в коме», — пояснили в пресс-службе, пишет tut.by.

Группа «Старый приятель» была создана в 1995 году пианистом Александром Зарецким и певцом и гитаристом Андреем Шуриковым. Спустя год вышел первый альбом, в который вошла песня Зарецкого «Новый день календаря». Она стала одним из хитов группы. На счету коллектива несколько альбомов, последний из них — «Время» — вышел в 2020 году.
 
 
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Музыкант и лидер группы «Старый приятель» Александр Зарецкий умер на 54-м году жизни в результате инфаркта. В прошлую пятницу артист впал в кому, сообщили ТАСС в...
 
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