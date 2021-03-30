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В Бресте судят за подвешивание чучела. Грозит до шести лет

30.03.2021 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В суде Московского района начались слушания по уголовному делу в отношении трех молодых брестчан, которых обвиняют в злостном хулиганстве (статья 339, ч.2 УК РБ). Им инкриминируют изготовление и подвешивание на дереве чучела.



По версии следствия, 23 октября прошлого года чучело изготовили и привезли к месту «импровизированной казни» на Варшавском шоссе две дамы – 35-летняя Юлия и 32-летняя Ольга, пишет 1reg.by. А водружением его на «лобное место» занимался 36-летний Андрей, вместе с «неустановленным лицом», с которым тот познакомился в одном из чатов.


Так был ли «президент»?


«В целях реализации протеста против результатов президентских выборов, выражая недовольство действиями правоохранительных органов, грубо нарушая общественный порядок, выражая свое неуважение к обществу, из хулиганских побуждений… совершили действия, отличающиеся исключительным цинизмом» – говорится в официальном обвинении, которое зачитала прокурор.

Как следует из обвинительного заключения, вечером 23 октября 2020 года Юлия Б. и Ольга З., выехав за город на автомобиле, изготовили из мусорных пакетов, пластиковых бутылок и остатков сухой растительности чучело, которое сами же доставили на Варшавское шоссе и бросили в лесополосе между Краснознаменной и Махновича.

Спустя несколько часов к нему подъехал Андрей К., вместе со своим знакомым из чата – они обмотали манекен веревкой и прикрепили к дереву, «имитируя повешение». Следствие, а вслед за ним и гособвинение утверждают: это было чучело «президента Республики Беларусь».

К нему неизвестные прикрепили две надписи: «Украл голоса» и «Судил невиновных».

Впрочем, свою причастность к этим надписям все трое обвиняемых начисто отрицают. Равно как и то, что манекен имел какое-либо отношение к президенту. По их словам, вопрос, чтобы сделать чучело похожим на какую-то личность, даже не обсуждался.

Речь во время переписки в районном чате шла лишь о привлечении внимания общественности к проблеме жестокости на улицах со стороны силовиков и обману, связанному с выборами.

«Часто на Масленицу сжигают чучела пороков, вот и мы решили таким образом выразить свое возмущение происходящим в стране», – сказал Андрей, давая показания в суде.

«Хотел показать пороки системы и отдельных людей»


Свою вину сотрудник проектной организации, отец троих детей, признал частично. По его словам, свой поступок он не считает «злостным хулиганством» и, уж, тем более, «грубым неуважением к обществу».

Скорее, наоборот:

«Я хотел показать пороки отдельных людей и государственной системы в целом, которые для меня неприемлемы» – сказал он, отвечая на вопрос гособвинителя о цели своих действий в ночь с 23 на 24 октября.

На вопрос «Не пытались ли вы выразить свое отношение к указанным проблемам иным, более законным способом?», обвиняемый ответил так:

«Лично я писал по этому поводу письма мэру города и депутату Зайцеву. Но никакой реакции с их стороны не последовало».

«Перед нами не стояло цели кого-то оскорбить»


Медик по образованию Юлия Б. заявила в суде, что «не могла оставаться равнодушной к чрезвычайной жестокости силовиков».

Потому, по ее словам, неоднократно выходила на акции протеста. Когда в созданном чате стали обсуждаться эти проблемы и возможная реакция на них, решила принять участие в такой форме – изготовить чучело.

«Перед нами не стояло цели кого-то оскорбить или нанести вред обществу, ни в коем случае. Мы с Ольгой специально изготовили чучело без рук и без ног. Это было наше выражение гражданской позиции».

На вопрос судьи, почему делали это тайно, за городом, Юлия ответила: «Чтобы не подвергать себя лишнему риску».

По ее словам, она знала, что за это может последовать наказание, но не думала, что оно потянет на уголовную статью. Ведь они с Ольгой просто наполнили два мусорных пакета мусором, связали их, привезли в город и выбросили вдоль дороги.


«Это была плохая идея»


Ольга З. – единственная, кто признал свою вину целиком.

«Я находилась под большим впечатлением от событий, связанных с выборами и которые за ними последовали. Знала о том, что много людей пострадали незаслуженно, они не делали ничего плохого, но были схвачены, избиты ОМОНом, незаконно осуждены. Хотелось как-то выразить свое отношение к происходящему. Теперь я понимаю, что это была плохая идея, которая ни к чему не привела» – сказала Ольга.

Отвечая на вопрос прокурора, она пояснила, что не является членом политических партий, и вообще от политики довольно далека.

К слову, об этом же говорили и другие обвиняемые. По их словам, ранее они не были знакомы друг с другом. И даже в чате общались поначалу под никами. Каждый лишь выполнял определенную роль – кто-то собирал и вез манекен, кто-то его вешал (или закреплял), и все это происходило в разное время.

Теперь за определенные манипуляции с «головой» и «туловищем» им может грозить арест, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы от 1 года до 6 лет.
 
 
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В суде Московского района начались слушания по уголовному делу в отношении трех молодых брестчан, которых обвиняют в злостном хулиганстве (статья 339, ч.2 УК РБ). Им...
 
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