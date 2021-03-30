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Первый смартфон Xiaomi с гибким экраном «утек» в Сеть за пару часов до анонса

30.03.2021 09:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Xiaomi вчера, 29 марта, представила целую россыпь новых устройств — от «почти флагманских» смартфонов до по-настоящему топовых моделей и технически продвинутых станций беспроводной подзарядки. А сегодня компания покажет еще более инновационный деавас со складным гибким экраном. Официальное фото Mi Mix Fold появилось в Сети за несколько часов до анонса.


По виду Mi Mix Fold явно повторяет серию гаджетов Galaxy Fold от Samsung. То есть, девайс исполнен в виде книжки — внутри у нее гибкий экран, а с фронтальной стороны обычный, плоский.

Но похоже, что кое-какие технические наработки в аппарате применят в принципе впервые в массовых смартфонах. Ранее представители Xiaomi заявляли, что Mi Mix Fold — первый в мире девайс с жидкостной линзой, которая сможет менять фокусное расстояние и использоваться в разных сценариях (от телефото- до макросъемки).

Интересно также, что презентовать новинку будут на онлайн-мероприятии с лозунгом One More Day. Это — отсылка к фразе One More Thing, после которой компания Apple на собственных мероприятиях обычно делает большой анонс.

 
 
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По виду Mi Mix Fold явно повторяет серию гаджетов Galaxy Fold от Samsung.
 
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