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В Беларуси будут блокировать «копии интернет-ресурсов»
Источник материала: Tut.by
ОАЦ внес изменения в совместное постановление с Минсвязи и Мининформом, которым утверждено положение о порядке ограничения (возобновления) доступа к интернет-ресурсу. Теперь в Беларуси будут блокировать «копии интернет-ресурсов». На это
Среди прочего в документе появилась следующая фраза: «копия интернет-ресурса — интернет-ресурс, сходный до степени смешения с интернет-ресурсом, доступ к которому ограничен».
И затем отмечается, что теперь Министерство информации при выявлении копии интернет-ресурса будет направлять уведомление в Государственную инспекцию по электросвязи Минсвязи «для включения соответствующего идентификатора интернет-ресурса в список ограниченного доступа» (владельца об этом уведомят).
Любопытно, что согласно обновленному положению, Госинспекция будет включать копию интернет-ресурса в список ограниченного доступа в течение одного дня после получения уведомления Мининформа или же копии решения Министерства информации.
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ОАЦ внес изменения в совместное постановление с Минсвязи и Мининформом. Рассказываем, что изменилось.
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