Источник материала: Tut.by

ОАЦ внес изменения в совместное постановление с Минсвязи и Мининформом, которым утверждено положение о порядке ограничения (возобновления) доступа к интернет-ресурсу. Теперь в Беларуси будут блокировать «копии интернет-ресурсов». На это обратило внимание издание reform.by.



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Постановление № 2/6/2 от 25 марта 2021 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после официального опубликования.

Среди прочего в документе появилась следующая фраза: «копия интернет-ресурса — интернет-ресурс, сходный до степени смешения с интернет-ресурсом, доступ к которому ограничен».

И затем отмечается, что теперь Министерство информации при выявлении копии интернет-ресурса будет направлять уведомление в Государственную инспекцию по электросвязи Минсвязи «для включения соответствующего идентификатора интернет-ресурса в список ограниченного доступа» (владельца об этом уведомят).

Любопытно, что согласно обновленному положению, Госинспекция будет включать копию интернет-ресурса в список ограниченного доступа в течение одного дня после получения уведомления Мининформа или же копии решения Министерства информации.