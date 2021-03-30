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Шэрон Стоун рассказала, как ей увеличили грудь без ее согласия

30.03.2021 09:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уже сегодня в продажу поступят мемуары 63-летней Шэрон Стоун The Beauty of Living Twice, в которых актриса поделится подробностями личной и творческой жизни. Но некоторые отрывки из книги можно прочесть в сети уже сейчас, пишет spletnik.


Так, в ней Стоун рассказала, что перенесла операцию по восстановлению груди, после того как в 2001 году ей удалили две доброкачественные опухоли. По словам актрисы, они были просто огромными — больше, чем ее грудь. Но когда Шэрон очнулась после операции, она обнаружила, что хирург поставил ей большие грудные импланты.

— Когда с меня сняли бинты, я увидела, что моя грудь больше на чашку. Врач сказал, что она лучше подходит к размеру моих бедер. Он изменил мое тело без моего ведома и согласия, — призналась она.

А когда актриса спросила врача о размере ее груди, он ответил, что думал, что она будет лучше выглядеть с большой грудью.

В мемуарах Шэрон также написала об инсульте и кровоизлиянии в мозг, которые она пережила в 2001 году в возрасте 43 лет. Врачи сказали ей, что она была на волосок от смерти.

Тем не менее Стоун выздоровела и сделала перерыв в актерской деятельности, занимаясь восстановлением здоровья. Но в интервью Variety в 2019 году она сказала, что инсульт сильно повлиял на ее карьеру. Звезда фильма «Основной инстинкт» в течение семи лет отчаянно пыталась найти работу, а также лишилась права опеки над своим приемным сыном Роэном.

— Люди были очень жестоки по отношению ко мне. Я не думаю, что кто-то понимает, насколько опасен инсульт для женщин и что нужно, чтобы выздороветь. Мне пришлось перезакладывать дом. Я потеряла все, что имела, — говорила она.

С тех пор Стоун наладила отношения со старшим сыном, которому сейчас 20 лет, и живет вместе с ним и двумя другими своими приемными сыновьями, 15-летним Лэрдом и 14-летним Куинном.

 
 
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Уже сегодня в продажу поступят мемуары 63-летней Шэрон Стоун The Beauty of Living Twice.
 
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